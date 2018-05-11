Загадкове отруєння, безпорадність та паніка. Головні висновки з надзвичайної події у Черкасах

Фото: ТСН Причина масового отруєння дітейу Черкасах досі залишається таємницею

Нездатність влади оперативно реагувати на виклики та чітко інформувати населення загрожує хаосом

У Великій Британії за добу визначили, що розвідника Сергія Скрипаля та його доньку отруїли секретним російським газом «Новачок». В Україні ж четверту добу ніхто не може з’ясувати, чим отруїлися понад півсотні дітей.

Причина масового отруєння дітей у Черкасах досі залишається таємницею. Як відомо, 8 травня на території загальноосвітньої школи №8 під час проведення лінійки погіршення самопочуття відчули 15 учнів школи (2-9 класи). Згодом до лікарів звернулися понад півсотні дітей і троє дорослих зі скаргами та нудоту, запаморочення та головний біль. Усіх їх було госпіталізовано. Всього на лінійці перебували 424 учні. Навчальний процес у школі призупинено до з'ясування причин отруєння.

«Нас п'ять «швидких» забирали. Майже 50 дітей привезли сюди, в обласну дитячу лікарню, 11 в реанімації. Коли тільки привезли, дуже погано було: запаморочення, нудило», — розповідає учениця 8-го класу Катерина Головко. Дівчинка, яку госпіталізували, додає, що в повітрі відчувався «хімічний запах».

За дивним збігом того ж дня, 8 травня, подібний випадок стався у місті Новомосковськ Дніпропетровської області. Там в загальноосвітній школі №6 на лінійці стало зле 19-м дітям. У 18-ти лікарі діагностували вегето-судинний пароксизм, госпіталізувати їх не довелося. Ще одну дитину забрали до лікарні з невротичною реакцією - стан після знепритомнення. За словами лікарів «швидкої», запаморочення викликано «метеочутливістю та особливістю організму кожної дитини».

Минуло кілька днів, але жоден орган державної влади досі не може взяти на себе відповідальність пояснити те, що сталося у Черкасах. Лабораторії, які досліджують зразки повітря, ґрунту та води, не можуть знайти у них токсичну речовину, що могла б спричинити таке масове отруєння.

У день інциденту голова уряду Володимир Гройсман та виконувач обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун приїхали до Черкас у лікарню відвідати дітей (чим, до речі, розізлили користувачів соцмереж, які розкритикували чиновників за піар). Після цього голова уряду виступив із малоінформативною заявою, мовляв, ситуація під контролем лікарів. Він також додав, що випадки отруєння у Черкасах та Новомосковську між собою не пов’язані: «Ми не пов'язуємо це наразі – там зовсім інша історія».

Водночас нардеп, член комітету з питань охорони здоров’я Ольга Богомолець піддає сумніву твердження про те, що випадки отруєння учнів у двох містах не пов’язані. «Вегето-судинний пароксизм не є справжнім діагнозом і не буває масовим», - написала вона у себе на сторінці у Facebook.

Черкаський відділ поліції розпочав кримінальне провадження за фактом масового отруєння дітей. Однак жодних нових даних станом на кінець робочого тижня нема.

Що каже влада

Виконувач обов’язків міністра з питань охорони здоров’я обіцяла оприлюднити перші результати аналізів дітей вчора, 10 травня. Оприлюднила, проте більше ясності не внесла. «Після масового отруєння дітей в Черкасах школярі були перевірені на можливу наявність хімічних речовин в організмі, однак у них нічого не виявили. Поки що діагнозу немає, єдине, що в їхній крові не було ніяких хімічних речовин і в сечі не було ніяких хімічних речовин», - заявила вчора Супрун.

Токсиколог-гігієніст Микола Назаренко піддає сумніву правдивість такої заяви. «Є причина – є наслідок. Так не буває: сталося отруєння, а ні у крові, ні у сечі немає речовин, які б на нього вказували? Або ці дослідження не проводилися, або проводилися неналежним чином», - переконує експерт.

Єдине, що наразі відомо, лікарі констатували, що у дітей і дорослих спостерігається інгаляційна токсична реакція. Іншими словами, отруєння відбулося повітряним шляхом через вдихання токсину.

Урядовці наразі спроможні заявити тільки про те, що дослідження тривають. Лабораторія ДСНС не виявила небезпечних речовин у повітрі на території школи, дослідження матеріалу зі стічних вод та ґрунту тривають.

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Мер Черкас Анатолій Бондаренко 10 травня у себе на сторінці у Facebook закликав користувачів соцмережі не нагнітати паніку, а терпляче чекати результатів досліджень.

Впродовж наступної доби жодних заяв від нього не пролунало, а наступним дописом у нього на сторінці у Facebook став пост, у якому він хизується ремонтом доріг у місті.

Натомість голова Черкаської облдержадміністрації Юрій Ткаченко вчора заявив, що лабораторні дослідження станом на 10 травня не виявили причин масового отруєння школярів.

Про перебіг розслідування масового отруєння дітей мовчать і Черкаська прокуратура, і Генеральна прокуратура, і Служба безпеки, і поліція Черкас, і прес-служба Нацполіції. ДСНС, чий сайт багатий на новини, більше переймається пожежною безпекою, аніж розслідуванням інциденту у Черкасах.

«Дуже сильний» дощ та «дуже легка» речовина

Нових даних не повідомляє і МОЗ. Офіційна сторінка міністерства у Facebook транслює відео заслуховування звітів ректорів різних вищих медичних навчальних закладів, а Супрун щиро радіє з того, що «відтепер жінки і чоловіки військовослужбовці Нацгвардії можуть займати однакові посади», а також просить українців не робити зайвий раз МРТ спини.

Ще вчора в. о. міністра повідомила: нині розглядаються три основні версії походження отруйних речовин: військова частина, міська каналізація та гаражний кооператив. Супрун вдається до роздумів: напередодні інциденту «був дуже сильний дощ, тому, можливо, він щось змив у каналізацію, а може, з військової бази. В повітрі нічого не знайшли, але проби взяли не в той момент, коли це все сталося, а трохи пізніше».

Місцеві ЗМІ дійсно повідомили, що того ж дня, 8 травня, до лікарні потрапили двоє військових з частини, що розташована поблизу школи. У той же час військова прокуратура Центрального регіону повідомила, що фахівці не знайшли ознак витоку отруйних речовин з військової частини, що біля школи у Черкасах. Відомство зазначає, що, оскільки однією із версій отруєння було розповсюдження невідомої речовини з прилеглої до школи території військової частини А1744, спеціалісти ДСНС, поліції та ЗСУ «із залученням новітніх приладів» перевірили таку можливість. «Радіаційний та хімічний фон в межах норми. Будь-яких вибухів на території частини не було», - переконують у відомстві.

Більш-менш адекватною на тлі інших заяв стала інформація (від 9 травня) від помічника керівника ДержСНС Черкаської області Костянтина Проценка, який заявив, що «розпилена речовина була легкою за складом і, ймовірно, не відносилась до бойової». За його словами, визначити, яка саме це речовина, складно через сильний вітер (який, за словами Проценка, був 8 травня у Черкасах, - «Главком») та час, який минув між отриманням інформації про отруєння та приїздом групи ДСНС. Про яку ж речовину мова? Представник місцевих рятувальників вважає, що відповідь на це запитання мають дати київські інститути з потужним обладнанням. Та в столиці теж не можуть розібратися котру добу....

Версію про те, що отрута потрапила у повітря з території гаражного кооперативу через розгерметизацію автомобільної цистерни, що перевозила хімікати, озвучував також черкаський журналіст Вадим Комаров. На його думку, викид був ще напередодні отруєння, але внаслідок зливи речовини могли осісти на землю.

Безпорадність чи держтаємниця?

Користувачі соцмереж обурені: пояснення офіційних осіб виглядають непереконливо, а їхні дії свідчать про повну безпорадність державної машини.

Костянтин Гринчук, екс-радник міністра з питань надзвичайних ситуацій, не виключає, що в Україні лабораторії не мають змоги виявити усі речовини, які могли б спричинити отруєння. Разом із тим, заяв від можновладців про залучення до роботи зарубіжних спеціалістів чи відправлення матеріалів на аналіз до лабораторій за кордон, не чути.

Натомість керівник столичної Дерджпродспоживслужби Олег Рубан переконує, що в Україні лабораторна база не слабка: «У нас працюють найкращі інститути, найкращі фахівці, у тому числі – у територіальних лабораторних центрах МОЗ». Рубан зауважив: «У кожного лабораторного дослідження є свій термін проведення», і за його словами, цей термін не може бути коротшим за три доби, які минули ще вчора.

За словами співрозмовника «Главкома» у системі ДСНС, не варто виключати вплив спецзасобу – чи то російського походження, чи то розробленого вітчизняними спеціалістами. Диверсію з боку росіян не відкидає і Ольга Богомолець: «В Україні йде війна, діють диверсійні групи, ворог розробляє нові й нові плани з дестабілізації ситуації в нашій державі».

На користь цієї конспірологічної версії свідчать два факти. По-перше, визначити речовини, які могли б спричинити «побутове» отруєння – один із засобів, що використовуються для очищення чи дезінфекції каналізації, - лабораторіям з «найкращими фахівцями» було б неважко, тому результати аналізів (навіть через три доби) вже було б оприлюднено. Можливі наслідки – догани, звільнення працівників школи чи місцевих чиновників. По-друге, у мережі з’явилась інформація про те, що лікарі приховують результати аналізів потерпілих дітей і не дають батькам з ними ознайомитися.

У коментарях користувачі роблять висновок, що влада умисно приховує істинну причину отруєння. Місцеві ж мешканці схиляються до версії про те, що отруєння – наслідок дій військових чи працівників спецслужб, які (із недбалості?) допустили розлив отруйної речовини.

Чутками повняться Черкаси

Коли ж бракує офіційної інформації, ширяться чутки та домисли. Відтак, у ЗМІ, у соцмережах та просто серед місцевих мешканців з перших днів обговорювались різноманітні версії отруєння. Серед них найнеймовірніші:

Вибух чи витік речовин на черкаському «Азоті». Місцеві мешканці напередодні інциденту, у ніч на 8 травня, в районі, де розташовано хімічний завод, відчували сморід. Натомість на підприємстві заявили, що перевищення допустимої концентрації викидів шкідливих речовин не було, і до отруєння школярів «Азот» не має жодного стосунку.

Місцеві мешканці напередодні інциденту, у ніч на 8 травня, в районі, де розташовано хімічний завод, відчували сморід. Натомість на підприємстві заявили, що перевищення допустимої концентрації викидів шкідливих речовин не було, і до отруєння школярів «Азот» не має жодного стосунку. Розпилення пестицидів на полях. Версія малоймовірна, оскільки отруїлися тільки люди, які перебували на території школи. Жодної інформації про отруєння сільгоспробітників чи мешканців, які проживають поблизу полів, на околицях міста, не надходило.

Версія малоймовірна, оскільки отруїлися тільки люди, які перебували на території школи. Жодної інформації про отруєння сільгоспробітників чи мешканців, які проживають поблизу полів, на околицях міста, не надходило. З поїзду, що проходив повз місто, висипались отруйні речовини , а школа знаходиться біля вокзалу. Знову-таки, постраждали лише люди, які перебували на території школи, а не знаходились біля залізничної магістралі.

, а школа знаходиться біля вокзалу. Знову-таки, постраждали лише люди, які перебували на території школи, а не знаходились біля залізничної магістралі. Радіочастотний вплив на мозок дітей. Ще одна з версій, яку висувають користувачі соцмереж.

Витік окислювача для обслуговування ПЗРК на військових складах , що за парканом школи. Таку версію висунув місцевий журналіст Валерій Воротник. «Можливо колись загубили. Можливо забули чи хотіли вкрасти балон…Негода могла пошкодити, або хтось пиляв. Але знаємо, що відпрацьовують і розпилення невідомої речовини», - сказав він.

, що за парканом школи. Таку версію висунув місцевий журналіст Валерій Воротник. «Можливо колись загубили. Можливо забули чи хотіли вкрасти балон…Негода могла пошкодити, або хтось пиляв. Але знаємо, що відпрацьовують і розпилення невідомої речовини», - сказав він. Отруєння лакофарбовими матеріалами. Токсиколог-гігієніст Микола Назаренко припускає, що адміністрація школи могла розпочати ремонт – покриття фарбою чи лаком стін та підлоги приміщень, а діти надихалися токсичних випаровувань. Втім, за даними ЗМІ, ремонт у школі не проводився.

За словами експерта Костянтина Гринчука, нині немає навіть протоколу, який регламентує дії адміністрації школи, ДСНС, медиків у таких випадках, а також регулює періодичність звітування щодо надзвичайної події на різних рівнях. «Йде четверта доба, інформації немає. Добре, що ситуація стабілізувалась і дітям стає краще. А якби число постраждалих від отруєння зростало?», - ставить риторичне питання експерт.

Наталія Сокирчук, «Главком»