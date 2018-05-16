Усіх постраждалих внаслідок масового отруєння в Черкасах виписали з лікарень

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Постраждалі внаслідок отруєння діти у Черкасах

Станом на сьогоднішній ранок в лікарнях міста перебували вчителька та учениця ЗОШ №8

З Черкаської обласної лікарні 16 травня виписали вчительку школи №8, а з Черкаської обласної дитячої лікарні - ученицю. Таким чином, всі постраждалі унаслідок отруєння 8 травня виписані.

Про це «Громадському» повідомили у лікарнях.

«Вже виписали всіх. Сьогодні виписали вчительку», - повідомив головний лікар Черкаської обласної лікарні Олександр Дудник.

У приймальному відділенні Черкаської обласної дитячої лікарні підтвердили, що останню ученицю, яка перебувала на стаціонарному лікуванні, також виписали.

Станом на ранок, 16 травня, в лікарнях міста перебували вчителька та учениця ЗОШ №8 м. Черкаси.

Як відомо, станом на 15 тавня у медичному закладі залишалися п'ятеро дітей і один викладач.

Станом на понеділок у лікарні лишалися 18 дітей, які постраждали внаслідок отруєння невідомою речовиною на лінійці у черкаській школі №8.

З понеділка, 14 травня, у школі №8, де стався інцидент, поновили навчання.

Нагадаємо, 8 травня під час лінійки у школі №8 почали непритомніти учні. На ранок 10 травня у лікувальних закладах перебували 55 дітей і 4 дорослих.

За фактом масового отруєння дітей відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 325 Кримінального кодексу України. За попередньою версією поліції, на шкільній лінійці у Черкасах відбулося локальне розпилення невідомої речовини.

Українські медики залучили німецьких колег до співпраці, аби визначити причини отруєння школярів.