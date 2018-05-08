  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Отруєння у школі Черкас: поліція підозрює, що була розпилена невідома речовина

    «Правоохоронці працюють», - повідомив глава уряду
    На лінійці в школі №8 в Черкасах, де отруїлися 55 осіб, за попередньою версією, відбулося локальне розпилення невідомої речовини. Про це заявив прем’єр-міністр Володимир Гройсман, який у зв’язку з надзвичайною подією вилетів до Черкас. «Правоохоронці працюють», - повідомив глава уряду, якого цитує Урядовий портал. За
    • Сьогодні, 17:07
    • Розсилка
    Фото: Прес-служба ДСНС України

    «Правоохоронці працюють», - повідомив глава уряду

    На лінійці в школі №8 в Черкасах, де отруїлися 55 осіб, за попередньою версією, відбулося локальне розпилення невідомої речовини. Про це заявив прем’єр-міністр Володимир Гройсман, який у зв’язку з надзвичайною подією вилетів до Черкас.

    «Правоохоронці працюють», - повідомив глава уряду, якого цитує Урядовий портал.

    За словами Гройсмана, лікарі оптимістично оцінюють ситуацію.

    «Ситуація повністю під контролем. Діти в нормальному стані», - підкреслив прем’єр.

    Він заявив, що у повітрі та воді шкідливих речовин не виявлено. «Але все зробить слідство та лабораторії. Дослідження будуть робитися в тому числі в лабораторіях Києва», - зазначив Гройсман.

    Нагадаємо, у ДСНС України повідомили, що станом на 14:30 вівторка, 8 травня, до лікувальних закладів м. Черкаси госпіталізовано 53 учні та два вчителя, які під час проведення шкільної лінійки відчули погіршення самопочуття.

    За фактом отруєння учнів черкаської школи №8 правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею «Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням».

    Президент Петро Порошенко доручив вжити усіх заходів, щоб встановити причину отруєння і надати невідкладну медичну допомогу дітям з Черкас. Прем’єр-міністр Володимир Гройсман вилетів до Черкас, він привіз до отруєних дітей київських лікарів.

    Черкаси діти школа отруєння лікарня поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ