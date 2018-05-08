Отруєння у школі Черкас: поліція підозрює, що була розпилена невідома речовина

«Правоохоронці працюють», - повідомив глава уряду

На лінійці в школі №8 в Черкасах, де отруїлися 55 осіб, за попередньою версією, відбулося локальне розпилення невідомої речовини. Про це заявив прем’єр-міністр Володимир Гройсман, який у зв’язку з надзвичайною подією вилетів до Черкас. «Правоохоронці працюють», - повідомив глава уряду, якого цитує Урядовий портал. За



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Фото: Прес-служба ДСНС України

«Правоохоронці працюють», - повідомив глава уряду

На лінійці в школі №8 в Черкасах, де отруїлися 55 осіб, за попередньою версією, відбулося локальне розпилення невідомої речовини. Про це заявив прем’єр-міністр Володимир Гройсман, який у зв’язку з надзвичайною подією вилетів до Черкас.

«Правоохоронці працюють», - повідомив глава уряду, якого цитує Урядовий портал.

За словами Гройсмана, лікарі оптимістично оцінюють ситуацію.

«Ситуація повністю під контролем. Діти в нормальному стані», - підкреслив прем’єр.

Він заявив, що у повітрі та воді шкідливих речовин не виявлено. «Але все зробить слідство та лабораторії. Дослідження будуть робитися в тому числі в лабораторіях Києва», - зазначив Гройсман.

Нагадаємо, у ДСНС України повідомили, що станом на 14:30 вівторка, 8 травня, до лікувальних закладів м. Черкаси госпіталізовано 53 учні та два вчителя, які під час проведення шкільної лінійки відчули погіршення самопочуття.

За фактом отруєння учнів черкаської школи №8 правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею «Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням».

Президент Петро Порошенко доручив вжити усіх заходів, щоб встановити причину отруєння і надати невідкладну медичну допомогу дітям з Черкас. Прем’єр-міністр Володимир Гройсман вилетів до Черкас, він привіз до отруєних дітей київських лікарів.