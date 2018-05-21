У миколаївській школі евакуювали 400 учнів через розпилення аерозолю

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Наразі хіміки ДСНС проводять заміри у будівлі школи

У середній школі у Миколаєві рятувальники евакуювали 400 дітей через розпилення невідомого аерозолю із різким запахом. Про це повідомив прес-центр ГУ ДСНС України у Миколаївській області.

«Попередньо 32 дитини направлено до лікувальних закладів з метою уточнення стану здоров’я. Життю дітей загрози немає», — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, повідомлення про те, що у будівлі школи, розташованій у Заводському районі міста Миколаєва, розпилено невідомий аерозоль із різким запахом, рятувальники отримали 21 травня.

На місце прибули хіміки Головного управління на пересувній хіміко-радіологічній лабораторії, чергова зміна оперативно-координаційного центру та відділення Державного воєнізованого гірничо-рятувального (аварійно-рятувального) загону ДСНС України.

Зі школи евакуйовані близько 400 учнів.

Наразі спеціалістами проведено відповідні заміри, небезпечних речовин не виявлено. Роботи з обстеження будівлі школи тривають.

На місці працюють бригади швидкої медичної допомоги, співробітники поліції.

Як повідомлялось, 8 травня у Черкасах під час шкільної лінійки сталось масове знепритомнення учнів. До міської лікарні із ознаками отруєння органів верхніх дихальних шляхів було госпіталізовано більше 50 учнів і чотирьох вчителів. Наразі причини отруєння залишаються невідомі, слідство триває.

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