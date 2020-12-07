Озброєні підлітки намагались пограбувати три крамниці у Запоріжжі (відео)

Недитячі розваги хлопців тепер розслідують правоохоронці

У Запоріжжі ватага підлітків намагалась викрасти гроші та товар з трьох крамниць міста. Як повідомили у патрульній поліції, у одного з нападників була зброя.

«Вчора на лінію 102 зателефонував чоловік та повідомив, що на зупинці громадського транспорту «Набережна» чути постріли. Заявник додав, що до події причетні четверо підлітків й в одного з них є пістолет», - розповіли в поліції.

На виклик виїхали інспектори, які помітили автобус, в якому перебували 4 хлопців, схожі за описом. Під час поверхневої перевірки в одного з них патрульні виявили пістолет.

Підлітка доставили до відділення поліції для встановлення обставин події.

Через деякий час інший екіпаж отримав виклик про те, що невідомі хлопці чинили хуліганські дії в магазині та намагались вкрасти гроші з касового апарата.

«Ознайомившись з відео з камер спостереження, патрульні з'ясували, що до події причетні підлітки з попереднього виклику. На пошук порушників було орієнтовано всі екіпажі», - зазначили в патрульній поліції.

Під час відпрацювання інформації, на вулиці Перемоги патрульні почули клич про допомогу. За словами двох продавчинь, підлітки намагались вкрасти кошти і товар. Побачивши патрульних, порушники кинулись навтьоки, одного з них інспектори наздогнали. Пізніше хлопець зізнався, що він з двома товаришами був учасником подій, що сталися в трьох магазинах.