У Переяславі сталася стрілянина, є поранений

Молодик стріляв у незнайомця з пістолета

Біля магазину між чоловіка виник конфлікт, який закінчився стріляниною

Поблизу одного з магазинів в місті Переяслав чоловік відкрив стрілянину з пістолета. Повідомлення про це надійшло до поліції. На місце події оперативно прибули наряд реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група місцевого відділу поліції.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Як з’ясувалось, між двома чоловіками раптово виник конфлікт та словесна перепалка. Тоді 26-річний молодик у стані алкогольного сп’яніння здійснив декілька пострілів у незнайомця. В результаті конфлікту 31-річний чоловік отримав тілесні ушкодження.

Поліцейські оперативно встановили особу хулігана та затримали його в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі Переяслав-Хмельницького відділу поліції за процесуальним керівництвом місцевої прокуратури повідомили йому про підозру за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України..

Наразі вирішується питання про обрання зловмиснику запобіжного заходу. До обрання запобіжного заходу він перебуватиме в ізоляторі тимчасового тримання.

За скоєне молодику загрожує ув’язнення на строк від трьох до семи років.

Як повідомлялося, 25 листопада ввечері на вулиці Басейній, 15 в центрі Києва чоловік відкрив стрілянину з пістолета.

Того ж дня на Оболонському проспекті чоловік відкрив стрілянину у відповідь на зауваження.