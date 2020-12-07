  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Переяславі сталася стрілянина, є поранений

    • Розсилка
    Молодик стріляв у незнайомця з пістолета - У Переяславі сталася стрілянина, є поранений
    Молодик стріляв у незнайомця з пістолета
    Фото ілюстративне з відкритих джерел

    Біля магазину між чоловіка виник конфлікт, який закінчився стріляниною

    Поблизу одного з магазинів в місті Переяслав чоловік відкрив стрілянину з пістолета. Повідомлення про це надійшло до поліції. На місце події оперативно прибули наряд реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група місцевого відділу поліції.

    Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Як з’ясувалось, між двома чоловіками раптово виник конфлікт та словесна перепалка. Тоді 26-річний молодик у стані алкогольного сп’яніння здійснив декілька пострілів у незнайомця. В результаті конфлікту 31-річний чоловік отримав тілесні ушкодження.

    Поліцейські оперативно встановили особу хулігана та затримали його в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

    Слідчі Переяслав-Хмельницького відділу поліції за процесуальним керівництвом місцевої прокуратури повідомили йому про підозру за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України..

    Наразі вирішується питання про обрання зловмиснику запобіжного заходу. До обрання запобіжного заходу він перебуватиме в ізоляторі тимчасового тримання.

    За скоєне молодику загрожує ув’язнення на строк від трьох до семи років.

    Як повідомлялося, 25 листопада ввечері на вулиці Басейній, 15 в центрі Києва чоловік відкрив стрілянину з пістолета.

    Того ж дня на Оболонському проспекті чоловік відкрив стрілянину у відповідь на зауваження.

    Теги: Національна поліція України кримінал зброя Київщина злочин стрілянина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies