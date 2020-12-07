Малолітні вандали побили тролейбуси у депо Дніпра

Двох вандалів вже розшукали і передали поліції

Поліція розшукує неповнолітніх хуліганів, які розбили вікна чотирьох тролейбусів

У Дніпрі підлітки закидали камінням тролейбуси, припарковані під відкритим небом на території депо комунального підприємства. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Вдалося затримати і передати поліції двох з восьми неповнолітніх вандалів. Решту розшукує поліція.

Були пошкоджені вікна в чотирьох тролейбусах. Комунальники нарахували понад 300 тисяч гривень збитків.

Нагадаємо, влітку малолітні вандалки розтрощили вагон поїзда. Свої «забавки» юні вандали знімали на відео та викладали «сторіс» у соціальну мережу Instagram.

А нещодавно на бульварі в центрі Києва вандали повиривали світильники. «Бульвар Тараса Шевченка, з усього ряду світильників вціліло лиш парочку», – написав блогер і громадський діяч Олександр Барабошко і продемонстрував фотодокази вандальних дій невідомих.