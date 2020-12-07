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    Малолітні вандали побили тролейбуси у депо Дніпра

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    Двох вандалів вже розшукали і передали поліції&nbsp; - Малолітні вандали побили тролейбуси у депо Дніпра
    Двох вандалів вже розшукали і передали поліції 
    Скріншот

    Поліція розшукує неповнолітніх хуліганів, які розбили вікна чотирьох тролейбусів

    У Дніпрі підлітки закидали камінням тролейбуси, припарковані під відкритим небом на території депо комунального підприємства. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

    Вдалося затримати і передати поліції двох з восьми неповнолітніх вандалів. Решту розшукує поліція.

    Були пошкоджені вікна в чотирьох тролейбусах. Комунальники нарахували понад 300 тисяч гривень збитків.

    Нагадаємо, влітку малолітні вандалки розтрощили вагон поїздаСвої «забавки» юні вандали знімали на відео та викладали «сторіс» у соціальну мережу Instagram.

    А нещодавно на бульварі в центрі Києва вандали повиривали світильники«Бульвар Тараса Шевченка, з усього ряду світильників вціліло лиш парочку», – написав блогер і громадський діяч Олександр Барабошко і продемонстрував фотодокази вандальних дій невідомих.

     

    Теги: Дніпро вандалізм поліція транспорт
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