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    Падіння гривні: Нацбанк назвав причини та озвучив прогнози

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    У вересні спостерігається падіння курсу гривні - Падіння гривні: Нацбанк назвав причини та озвучив прогнози
    У вересні спостерігається падіння курсу гривні

    Нацбанк прогнозує укріплення гривні в жовтні-листопаді

    Послаблення гривні у вересні спричинене зростанням попиту на валюту з боку імпортерів. Про це заявило керівництво Національного банку під час онлайн-зустрічі з членами European Business Association, повідомляє пресслужба НБУ.

    У Нацбанку зазначили, що валютна політика не змінюється. «Курс формується ринком, а ми лише згладжуємо надмірні коливання як в один, так і в інший бік. У серпні пропозиція валюти була більшою за попит. Тому курс гривні зміцнювався, а НБУ поповнював резерви. У вересні попит на валюту зріс з боку імпортерів. Це зумовило певне послаблення гривні», - йдеться в коментарі НБУ.

    Повідомляється, що для згладжування коливань Нацбанк відновив інтервенції з продажу валюти.

    Нацбанк зазначив, що фундаментального тиску на гривню немає.

    Регулятор прогнозує укріплення гривні у жовтні-листопаді. «Є значна пропозиція валюти з боку експортерів. У жовтні-листопаді пропозиція валюти, ймовірно, зросте завдяки продажам аграріїв. У разі розвороту ринку НБУ не має наміру штучно стримувати укріплення гривні», - повідомив Нацбанк.

    Нагадаємо, днями курс гривні обвалився до найнижчої позначки від початку року. 

    На 24 вересня Національний банк встановив курс гривні до долара на рівні 28,18.

    Національний банк України з 14 вересня продав на міжбанківському валютному ринку 160 млн доларів для згладжування курсових коливань.

    Банкіри прогнозують подальшу девальвацію гривні в найближчі тижні. Водночас зростання курсу долара може припинитися через період сплати податків.

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