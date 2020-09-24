Падіння гривні: Нацбанк назвав причини та озвучив прогнози



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У вересні спостерігається падіння курсу гривні

Нацбанк прогнозує укріплення гривні в жовтні-листопаді

Послаблення гривні у вересні спричинене зростанням попиту на валюту з боку імпортерів. Про це заявило керівництво Національного банку під час онлайн-зустрічі з членами European Business Association, повідомляє пресслужба НБУ.

У Нацбанку зазначили, що валютна політика не змінюється. «Курс формується ринком, а ми лише згладжуємо надмірні коливання як в один, так і в інший бік. У серпні пропозиція валюти була більшою за попит. Тому курс гривні зміцнювався, а НБУ поповнював резерви. У вересні попит на валюту зріс з боку імпортерів. Це зумовило певне послаблення гривні», - йдеться в коментарі НБУ.

Повідомляється, що для згладжування коливань Нацбанк відновив інтервенції з продажу валюти.

Нацбанк зазначив, що фундаментального тиску на гривню немає.

Регулятор прогнозує укріплення гривні у жовтні-листопаді. «Є значна пропозиція валюти з боку експортерів. У жовтні-листопаді пропозиція валюти, ймовірно, зросте завдяки продажам аграріїв. У разі розвороту ринку НБУ не має наміру штучно стримувати укріплення гривні», - повідомив Нацбанк.

Нагадаємо, днями курс гривні обвалився до найнижчої позначки від початку року.

На 24 вересня Національний банк встановив курс гривні до долара на рівні 28,18.

Національний банк України з 14 вересня продав на міжбанківському валютному ринку 160 млн доларів для згладжування курсових коливань.

Банкіри прогнозують подальшу девальвацію гривні в найближчі тижні. Водночас зростання курсу долара може припинитися через період сплати податків.