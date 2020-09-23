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    Нацбанк за тиждень продав $160 млн для підтримки курсу гривні

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    <div class="post-item__photo clearfix"> <div class="post-item__photo-about"> <div class="post-item__photo-caption">Нацбанк збільшив продаж валюти на міжбанку для підтримки гривні</div> </div> </div> - Нацбанк за тиждень продав $160 млн для підтримки курсу гривні
    Нацбанк збільшив продаж валюти на міжбанку для підтримки гривні

    Зміни в поведінці НБУ на ринку були скоріше пов'язані зі змінами в департаменті відкритих ринків, ніж зі зміною стратегії, – пояснив Дмитро Сологуб

    Національний банк України з 14 вересня продав на міжбанківському валютному ринку 160 млн доларів для згладжування курсових коливань. Про це заступник голови НБУ Дмитро Сологуб написав в Twitter.
    Як зазначив Сологуб, «деякі зміни в поведінці на ринку були скоріше пов'язані зі змінами (не дуже вдалими і своєчасними) у департаменті відкритих ринків, ніж зі зміною стратегії».
    «Поки рано говорити про зміни у валютній політиці», – додав Сологуб.
    Таким чином, НБУ збільшив продаж валюти на підтримання курсу гривні в порівнянні з минулим тижнем.
    Національний банк гривня НБУ
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