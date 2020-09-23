Нацбанк за тиждень продав $160 млн для підтримки курсу гривні



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Нацбанк збільшив продаж валюти на міжбанку для підтримки гривні

Зміни в поведінці НБУ на ринку були скоріше пов'язані зі змінами в департаменті відкритих ринків, ніж зі зміною стратегії, – пояснив Дмитро Сологуб

Національний банк України з 14 вересня продав на міжбанківському валютному ринку 160 млн доларів для згладжування курсових коливань. Про це заступник голови НБУ Дмитро Сологуб написав в Twitter

Як зазначив Сологуб, «деякі зміни в поведінці на ринку були скоріше пов'язані зі змінами (не дуже вдалими і своєчасними) у департаменті відкритих ринків, ніж зі зміною стратегії».

«Поки рано говорити про зміни у валютній політиці», – додав Сологуб.

Таким чином, НБУ збільшив продаж валюти на підтримання курсу гривні в порівнянні з минулим тижнем.