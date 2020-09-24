Обвал гривні: банкіри спрогнозували курс на найближчі тижні



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Нацбанк взяв курс на девальвацію гривні

До кінця місяця курс буде перебувати в коридорі 28,4-28,8 грн/$

Банкіри прогнозують подальшу девальвацію гривні в найближчі тижні. Водночас зростання курсу долара може припинитися через період сплати податків.

Зокрема, директор департаменту казначейства Idea Bank Ярослав Кабін в коментарі РБК-Україна зазначив, що Нацбанк хоч і виходить регулярно на ринок з продажем валюти, тим не менше з кожним днем курс продажу все вище і вище.

«Тому в найближчі пару тижнів ми очікуємо курс 28,50 гривень/долар, а до кінця місяця - 28,20-28,40 гривень/долар», - сказав він.

Начальник департаменту персональних банківських послуг «Укрсіббанку» Ігор Левченко також вважає, що, як мінімум, до кінця місяця курс буде перебувати в коридорі 28,4-28,8 гривень/долар.

Водночас старший фінансовий аналітик групи ICU Тарас Котович вважає, що цього тижня курс гривні може стабілізуватися за рахунок активного продажу валюти для сплати податків.

«Розпочався (21 вересня. - Ред.) період сплати щомісячних податків, і експортери можуть збільшити продаж валюти для сплати податків, не чекаючи відшкодування ПДВ», - вважає експерт.

І хоча через податковий фактор баланс на валютному ринку має покращитися, продаж ОВДП нерезидентами не буде сприяти зменшенню попиту на долари. Через що не варто розраховувати на зміцнення курсу української валюти, додав аналітик ICU.

Зазначимо, банкіри вважають, що ключовим рушійним фактором курсу долара є бажання Міністерства фінансів зменшити дефіцит держбюджету на поточний рік. При цьому експерти впевнені, що Кабмін і НБУ взяли курс на девальвацію національної валюти.

Нагадаємо, днями курс гривні обвалився до найнижчої позначки від початку року.

На 24 вересня Національний банк встановив курс гривні до долара на рівні 28,18.

Національний банк України з 14 вересня продав на міжбанківському валютному ринку 160 млн доларів для згладжування курсових коливань.