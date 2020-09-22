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    Економіка та фінанси

    Гривня обвалилася до найнижчої позначки з початку року

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    Гривня дешевшає з кожним днем - Гривня обвалилася до найнижчої позначки з початку року
    Гривня дешевшає з кожним днем

    Нацбанк щодня потроху обезцінює гривню

    На вівторок, 22 вересня, Національний банк встановив курс гривні до долара на рівні 28,20, послабивши гривню на 3 копійки.

    Про це йдеться у даних регулятора.

    Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 33,1996 грн (на 21 вересня - 33,3456 гривні). Таким чином курс гривні до євро посилився.

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    Вище курс востаннє був 13 січня 2020 року - 28,27 гривень за долар.

    Зазначимо, що починаючи з 28 серпня, офіційний курс гривні знижується кожного робочого дня з рівня 27,38 гривні за долар. Лише на 18 вересня НБУ дещо зміцнив офіційний курс гривні

    До слова, проєкт Державного бюджету України на 2021 рік розрахований на обмінному курсі 29,1 гривень за долар.

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