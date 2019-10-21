Падіння вертольота на Полтавщині: в поліції повідомили подробиці



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Внаслідок катастрофи, за поки не підтвердженими поліцією даними, загинув колишній міністр аграрної політики Тарас Кутовий Фото: Відділ комунікації поліції Полтавської області

Авіакатастрофа сталася в селі Тарасенкове

Поліцейські працюють на місці падіння вертольота на Полтавщині.

Про це 21 жовтня повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавської області.

Зазначається, що вертоліт впав на території присадибної ділянки приватного домогосподарства у селі Тарасенкове близько 16-ї години.

«У результаті падіння пілот загинув. На місці події працює слідчо-оперативна група та екстерні служби. Встановлюється особа загиблого та всі обставини події», - заявили в поліції.

Нагадаємо, раніше в ДСНС повідомили, що вертоліт, який впав в селі Тарасенкове, слідував з Києва в Полтавську область.

Внаслідок катастрофи загинув колишній міністр аграрної політики Тарас Кутовий, повідомив у соцмережі екс-віце-прем’єр Павло Розенко.

Як відомо, Кутовий був міністром аграрної політики і продовольства України з 2016 по 2018 роки. Також він був народним депутатом України 7-го і 8-го скликань.