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    Падіння вертольота на Полтавщині: в поліції повідомили подробиці

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    <span>Внаслідок катастрофи, за поки не підтвердженими поліцією даними, загинув колишній міністр аграрної політики Тарас Кутовий</span> - Падіння вертольота на Полтавщині: в поліції повідомили подробиці
    Внаслідок катастрофи, за поки не підтвердженими поліцією даними, загинув колишній міністр аграрної політики Тарас Кутовий
    Фото: Відділ комунікації поліції Полтавської області

    Авіакатастрофа сталася в селі Тарасенкове

    Поліцейські працюють на місці падіння вертольота на Полтавщині.

    Про це 21 жовтня повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавської області.

    Зазначається, що вертоліт впав на території присадибної ділянки приватного домогосподарства у селі Тарасенкове близько 16-ї години.

    «У результаті падіння пілот загинув. На місці події працює слідчо-оперативна група та екстерні служби. Встановлюється особа загиблого та всі обставини події», - заявили в поліції.

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    Падіння вертольота на Полтавщині: в поліції повідомили подробиці
    Падіння вертольота на Полтавщині: в поліції повідомили подробиці
    Падіння вертольота на Полтавщині: в поліції повідомили подробиці
    Фото: Відділ комунікації поліції Полтавської області

    Нагадаємо, раніше в ДСНС повідомили, що вертоліт, який впав в селі Тарасенкове, слідував з Києва в Полтавську область.

    Внаслідок катастрофи загинув колишній міністр аграрної політики Тарас Кутовий, повідомив у соцмережі екс-віце-прем’єр Павло Розенко.

    Як відомо, Кутовий був міністром аграрної політики і продовольства України з 2016 по 2018 роки. Також він був народним депутатом України 7-го і 8-го скликань.

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