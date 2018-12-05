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    Пакистан обіцяє США підтримку у досягненні миру в Афганістані

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    Залмай Халілзад відвідав Пакистан - Пакистан обіцяє США підтримку у досягненні миру в Афганістані
    Залмай Халілзад відвідав Пакистан

    Імран Хан зустрівся із американським спецпосланником Залмаєм Халілзадом

    Спеціальний представник США у питанні досягнення миру в Афганістані Залмай Халілзад відвідав із візитом Пакистан. На відповідну посаду Халілзад, який є етнічним пуштуном, був призначений три місяці тому. Спеціальний посланник США має сприяти досягненню мирного врегулювання між офіційним афганським урядом в Кабулі і терористичним рухом Талібан. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

    В рамках зустрічі із Залмаєм Халілзадом очільник пакистанського уряду Імран Хан повторив тезу щодо зацікавленості Ісламабаду в досягненні стійкого політичного врегулювання в сусідньому Афганістані. Окрім того пакистанський прем’єр-міністр пообіцяв надавати спецпосланнику США по питанням миру в Афганістані необхідну підтримку. Раніше про це Імран Хана попросив в спеціальному листі сам Дональд Трамп.

    Вашингтон продовжує залежати від Ісламабаду у питанні забезпечення всім необхідним 14 тисяч бійців своєї армії, які базуються в Афганістані. Постачання здійснюються через Пакистан. Проте сам Дональд Трамп неодноразово звинувачував Ісламабад у подвійній грі, коли мова йде про ситуацію в Афганістані. Американці вважають, що Пакистан міг би активніше впливати на лідерів Талібану, які базуються на території країни, в питанні досягнення миру в Афганістані.

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