Пакистан викликав посла США після погроз Трампа

У середу керівники країни зберуться для обговорення погіршення зв'язків зі США

МЗС Пакистану викликало «на килим» посла США в Ісламабаді після того, як президент США Дональд Трамп пригрозив припинити фінансову допомогу. Про це повідомляє Reuters. У своєму Twitter 1 січня глава Білого дому розкритикував надання США фінансової допомоги Пакистану. На його думку , впродовж останніх 15 років Вашингтон



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Голова МЗС Пакистана Ходжа Мухаммед Асіф

У середу керівники країни зберуться для обговорення погіршення зв'язків зі США

МЗС Пакистану викликало «на килим» посла США в Ісламабаді після того, як президент США Дональд Трамп пригрозив припинити фінансову допомогу.

Про це повідомляє Reuters.

У своєму Twitter 1 січня глава Білого дому розкритикував надання США фінансової допомоги Пакистану. На його думку , впродовж останніх 15 років Вашингтон "по-дурному" виділив 33 мільярдів доларів Ісламабаду.

«Сполучені Штати нерозумно дали Пакистану понад 33 мільярдів доларів допомоги за останні 15 років, а вони не дали нам нічого, крім брехні і обману, думаючи про наших лідерів як про дурнів. Вони дають притулок терористам, за якими ми полюємо в Афганістані. Більше цього не буде», - написав Трамп.

Відносини між Сполученими Штатами і їхнім непростим союзником Пакистаном протягом багатьох років були напружені в зв'язку з імовірною підтримкою Ісламабадом мережі бойовиків «Хаккані», які пов'язані з афганськими талібами.

Сполучені Штати також стверджують, що старші командири «Талібану» живуть на пакистанській землі. У 2016 році лідер тодішнього «Талібану» Мулла Мансур був убитий американським дроном в Пакистані, а в 2011 році лідер «Аль-Каїди» Усама бен Ладен був знайдений і убитий військами США в пакистанському місті Абботтабад.

Вашингтон подав сигнал Пакистану про те, що він скоротить допомогу та прийме інші каральні заходи, якщо Ісламабад не перестане допомагати або заплющувати очі на бойовиків «Хаккані», які здійснюють транскордонні напади в Афганістані.

Прем'єр-міністр Пакистану Шахід Хаган Аббасі у вівторок буде головувати на засіданні кабінету міністрів, яке буде присвячено твіту Трампа. У середу керівники країни зберуться для обговорення погіршення зв'язків зі США.