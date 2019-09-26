  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Конгрес оприлюднив розсекречену скаргу щодо телефонної розмови Трампа та Зеленського

    • Розсилка
    <p>Президенти України і США провели телефонну розмову 25 липня</p> - Конгрес оприлюднив розсекречену скаргу щодо телефонної розмови Трампа та Зеленського

    Президенти України і США провели телефонну розмову 25 липня

    Скарга охоплює 9 сторінок тексту, де йдеться про телефонну розмову президентів України і США від 25 липня

    Розвідувальний комітет Палати представників оприлюднив 26 вересня розсекречену скаргу викривача, яка вказує на спробу глави Білого дому Дональда Трампа задіяти іноземний уряд для втручання у президентські вибори 2020 року в США.

    «Ця скарга ніколи не повинна була приховуватися від Конгресу. Вона виявила серйозні правопорушення, а Генеральний інспектор (Розвідувального співтовариства – ред.) визнав її невідкладною та достовірною», - заявив у цьому зв'язку голова Комітету Адам Шифф.

    Він назвав документ «дорожньою картою» для розслідування щодо імпічменту президента, яка надає суттєву інформацію Комітету для подальшої роботи з іншими свідками та документами.

    Читайте також

    «Громадськість має право бачити скаргу, а також ті речі, які вона викриває», - підкреслив голова Розвідувального комітету Палати представників США.

    Скарга охоплює 9 сторінок тексту, де йдеться про телефонну розмову президентів України і США від 25 липня. У документі, датованому 12 серпня, зокрема, звертається увага на прохання президента США відкрити розслідування в Україні проти його політичного конкурента на президентських виборах Джо Байдена.

    Раніше стало відомо, що текст скарги представника розвідки США може бути опубліковано в четвер.

    Як зазначається, скарга була передана у середу ввечері до Капітолія. Демократи, які прочитали документ, заявили, що він підтверджує їхній намір провести розслідування в рамках процедури імпічменту Трампа.

    Також про розсекречення скарги повідомив представник республіканців у Комітеті з питань розвідки Палати представників Кріс Стюарт.

    Саме ця скарга неназваного інформатора спонукала демократів розпочати офіційну процедуру імпічменту та натиснути на Трампа з вимогою опублікувати текст телефонної розмови із Зеленським.

    Як повідомлялося, у Мін'юсті США вивчили стенограму розмови Трампа із Зеленським і не знайшли порушень.

    Палата представників Конгресу США, де більшість мають демократи, 24 вересня ініціювала формальне розслідування дій президента Дональда Трампа, підсумком якого може стати рішення про його імпічмент – відсторонення від посади.

    Нагадаємо, один з основних претендентів на висування у президенти США 2020 року від Демократів Джозеф Байден відреагував на скандал щодо нібито тиску президента США Дональда Трампа на президента України з вимогою розслідувати дії його сина та вимагає оприлюднити розшифровку розмови.

    До слова, 25 вересня у США оприлюднили стенограму телефонної розмови Трампа і Зеленського.

    Президент Володимир Зеленський заявив, що його розмова із Трампом є «конфіденційною».

    Президент США Дональд Трамп заявив, що отримав формальну згоду української сторони на оприлюднення повної стенограми розмови з Володимиром Зеленським - аби довести, що не тиснув на свого українського колегу.

    Читайте також: 

    Джерело: Укрінформ

    Читайте також
    США Джозеф Байден вибори Дональд Трамп Володимир Зеленський розслідування Україна президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ