Демократи наблизились до потрібної підтримки імпічменту в Палаті представників



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З 235 демократів у Палаті представників щонайменше 209 дали зрозуміти, що підтримують процес розслідування імпічменту

Американським законодавцям у Палаті представників не вистачає лише восьми голосів з 218-ти потрібних для затвердження звинувачень за процедурою імпічменту проти президента США.

Цей показник стрімко зростає після того, як демократи в нижній палаті Конгресу ініціювали формальну процедуру для відставки президента, повідомляє CNN.

«З 235 демократів у Палаті представників, за підрахунками CNN, щонайменше 209 дали зрозуміти, що підтримують процес розслідування імпічменту», - зазначає телеканал.

Водночас, до цього числа долучився й колишній республіканець у нижній палаті, який зараз став незалежним конгресменом, Джастін Амаш.

«Таким чином, загальна кількість представників становить 210 осіб», - зауважується в повідомленні.

Для того, щоби процедура імпічменту була завершена висуненням офіційних звинувачень у нижній палаті Конгресу США й була передана на розгляд Сенату, потрібна проста більшість, тобто 218 голосів з 435-мандатної палати.

У верхній палаті для затвердження рішення про відставку президента необхідна підтримка понад двох третин американських сенаторів.

Як відомо, Трамп відреагував на можливий його імпічмент, про початок процедури якого оголосили в Конгресі.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський перебуває у США з робочим візитом для участі в 74-й сесії Генеральної Асамблеї ООН.

24 вересня відбулося відкриття 74-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Зеленський розповів про очікування від зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що Україна очікує, що президенти Володимир Зеленський і Дональд Трамп під час зустрічі у Нью-Йорку встановлять особистий контакт, обговорять очікування щодо двосторонніх відносин та їхні практичні аспекти.

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