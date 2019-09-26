У Мін'юсті США вивчили стенограму розмови Трампа із Зеленським і не знайшли порушень



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Немає ознак того, що Трамп намагався змусити провести розслідування щодо сина колишнього віцепрезидента США Джо Байдена - Мін'юст США

Мін'юст «закрив цю справу» - ЗМІ

Співробітники Мін'юсту США вивчили стенограму липневої телефонної розмови президента країни Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським і не знайшли ніяких ознак порушення закону з боку американського лідера.

Про це йдеться у заяві Міністерства юстиції США, повідомляють американські ЗМІ.

Зазначається, що міністерство «закрило цю справу».

«У Мін'юсті вивчили стенограму, так як раніше отримали інформацію про те, що вона може містити ознаки порушення Трампом федерального закону про фінансування передвиборчих кампаній. Стенограма підтверджує, що Трамп просив Зеленського провести розслідування щодо сина колишнього віцепрезидента США Джо Байдена. При цьому немає ознак того, що Трамп намагався змусити співрозмовника піти на такий крок», - йдеться у заяві Мін’юсту.

Крім того, представники Мін'юсту США повідомили, що Трамп не торкався теми цього розслідування з генпрокурором країни Вільямом Баром.

У міністерстві також пояснили, що зробили всі свої висновки, ґрунтуючись виключно на переданій Білим домом інформації.

Нагадаємо, телефонна розмова Трампа із Зеленським спровокувала політичний скандал в США. Конгресмени-демократи - однопартійці Байдена - раніше на цьому тижні ініціювали в палаті представників процедуру імпічменту проти Трампа.

Як повідомлялося, 26 вересня у США оприлюднили стенограму телефонної розмови Трампа і Зеленського.

Президент Володимир Зеленський заявив, що його розмова із Трампом є «конфіденційною».

Президент США Дональд Трамп заявив, що отримав формальну згоду української сторони на оприлюднення повної стенограми розмови з Володимиром Зеленським - аби довести, що не тиснув на свого українського колегу.

Як відомо, що один з основних претендентів на висування у президенти США 2020 року від Демократів Джозеф Байден відреагував на скандал щодо нібито тиску президента США Дональда Трампа на президента України з вимогою розслідувати дії його сина та вимагає оприлюднити розшифровку розмови.