Пам'ять про Чапкіса: зірки вшанували народного артиста (фото)

Відомі артисти згадали про Григорія Чапкіса як про працьовиту, щиру та надзвичайно обдаровану людину

Українські артисти з теплотою згадали неперевершеного танцюриста

УВранці 14 червня українські знаменитості в Instagram вшанували пам'ять покійного Григорія Чапкіса. Про смерть танцюриста, хореографа та народного артиста України стало відомо ввечері 13 числа. Чапкісу був 91 рік.

На особистих сторінках у соцмережі своїми спогадами про артиста поділилися Юрій Горбунов, Леся Никитюк, Наталія Могилевська, Ольга Сумська, Ілона Гвоздьова, продюсер шоу «Танці з зірками» Володимир Завадюк та інші.

«Вічна пам'ять, Маестро. Важко тепер уявити без вас «Танці з зірками», – написав під фотографією Чапкіса ведучий танцювального проекту Юрій Горбунов.

«Завжди на висоті, – додала Наталя Могилевська. – Хочу, щоб вас запам'ятали таким».

«Безмірно вдячний світу, що зміг доторкнутися до величини особистості й таланту цієї людини», – вказав на особистій сторінці Володимир Завадюк.

«Дякуємо за ваш талант, доброту, щирість! Я завжди буду пам’ятати ваші слова: «Працюй і даруй радість людям...» – написала Ольга Сумська.

Останні кілька місяців Григорій Чапкіс хворів. У грудні минулого року артист потрапив до лікарні з двобічною пневмонією, скаржився на труднощі з диханням. Напередодні Нового року хореографа виписали, але вже на початку січня знову госпіталізували із запаленням легенів. Увечері 13 червня Чапкіс помер в колі рідних, які й повідомили про його смерть колегам.

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