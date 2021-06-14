  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Пам'ять про Чапкіса: зірки вшанували народного артиста (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Відомі артисти згадали про Григорія Чапкіса як про працьовиту, щиру та надзвичайно обдаровану людину - Пам'ять про Чапкіса: зірки вшанували народного артиста (фото)
    Відомі артисти згадали про Григорія Чапкіса як про працьовиту, щиру та надзвичайно обдаровану людину
    Фото з відкритих джерел

    Українські артисти з теплотою згадали неперевершеного танцюриста

    УВранці 14 червня українські знаменитості в Instagram вшанували пам'ять покійного Григорія Чапкіса. Про смерть танцюриста, хореографа та народного артиста України стало відомо ввечері 13 числа. Чапкісу був 91 рік.

    На особистих сторінках у соцмережі своїми спогадами про артиста поділилися Юрій Горбунов, Леся Никитюк, Наталія Могилевська, Ольга Сумська, Ілона Гвоздьова, продюсер шоу «Танці з зірками» Володимир Завадюк та інші.

    «Вічна пам'ять, Маестро. Важко тепер уявити без вас «Танці з зірками», написав під фотографією Чапкіса ведучий танцювального проекту Юрій Горбунов.

    1 з 7
    на весь екран згорнути
    Пам'ять про Чапкіса: зірки вшанували народного артиста (фото)
    Пам'ять про Чапкіса: зірки вшанували народного артиста (фото)
    Пам'ять про Чапкіса: зірки вшанували народного артиста (фото)
    Пам'ять про Чапкіса: зірки вшанували народного артиста (фото)
    Пам'ять про Чапкіса: зірки вшанували народного артиста (фото)
    Пам'ять про Чапкіса: зірки вшанували народного артиста (фото)

    «Завжди на висоті, додала Наталя Могилевська. Хочу, щоб вас запам'ятали таким».

    «Безмірно вдячний світу, що зміг доторкнутися до величини особистості й таланту цієї людини», вказав на особистій сторінці Володимир Завадюк.

    «Дякуємо за ваш талант, доброту, щирість! Я завжди буду пам’ятати ваші слова: «Працюй і даруй радість людям...» – написала Ольга Сумська.

    Останні кілька місяців Григорій Чапкіс хворів. У грудні минулого року артист потрапив до лікарні з двобічною пневмонією, скаржився на труднощі з диханням. Напередодні Нового року хореографа виписали, але вже на початку січня знову госпіталізували із запаленням легенів. Увечері 13 червня Чапкіс помер в колі рідних, які й повідомили про його смерть колегам.

    Читайте також:
    Теги: смерть Україна артист
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Пам'ять про Чапкіса: зірки вшанували народного артиста (фото)