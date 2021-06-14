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    Легендарний повзунець Чапкіса. Історичні кадри

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    Повзунець у виконанні Григорія Чапкіса, 1958 рік - Легендарний повзунець Чапкіса. Історичні кадри
    Повзунець у виконанні Григорія Чапкіса, 1958 рік

    Уривок концерту Державного ансамблю танцю УРСР під керуванням Павла Вірського

    Український хореограф Григорій Чапкіс помер у неділю, 13 червня. Про це ТСН повідомили у близькому оточенні легендарного хореографа.

    Легендарний танцівник пішов з життя у віці 91 року. Про причину смерті хореографа написав його син Грег Чапкіс: «...Ми всі все ще шоковані. Помер, бо старенький. 92 роки людині, все почало відмовляти. Він тримався добре. Він старенький, це муки».

    Нагадаємо, знаменитість тривалий час хворів. Так, у грудні 2020 року артист потрапив до лікарні із двобічною пневмонією. Зірці було важко дихати, але результати на коронавірус були негативними.

    Напередодні Нового року знаменитість виписали з лікарні, тоді Чапкісу стало ліпше. Втім, 6 січня танцівника знову госпіталізували. Як виявилося, він недолікував запалення легень.

    У лютому артист втретє потрапив до лікарні, зазначивши, що йому скувало спину і ноги. Також Григорій Миколайович сильно схуднув.

    Багатьом відомий Чапкіс по «Танцям з зірками» – в цьому шоу він був одним із суддів. Але вже мало хто пам'ятає його легендарний повзунець:


    Григорій Чапкіс народився 24 лютого 1930 року в Кишиневі. Почав танцювати в десять років. Виступав у ансамблі танцю під керуванням Павла Вірського. Згодом відкрив власну школу танців, був членом журі танцювальних шоу. Автор книжки «Любов і танець – секрети довголіття».
    Теги: артист час коронавірус
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    Легендарний повзунець Чапкіса. Історичні кадри