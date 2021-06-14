Син Чапкіса поділився зворушливим відео танцю з покійним батьком

Грег також пригадав легендарний повзунець Чапкіса від 1958 року

Син покійного українського хореографа Григорія Чапкіса Грег оприлюднив на своїй сторінці в Instagram фото- та відеоспогади про свого батька.

Зокрема, Грег поділився відеозаписом їхнього спільного танцю з сімейного архіву, а також пригадав легендарний повзунець Чапкіса від 1958 року.

«RIP DAD. The legend never dies! («Спочивай з миром, тату! Легенда ніколи не вмирає»)», – написав він.

Ознайомитися з дописом можна за посиланням.

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Нагадаємо, щойно стало відомо про смерть легендарного українського хореографа, судді проєкту «Танці з зірками« Григорія Чапкіса. Йому був 91 рік.

Знаменитість тривалий час хворів. Так, у грудні 2020 року артист потрапив до лікарні із двобічною пневмонією. Зірці було важко дихати, але результати на коронавірус були негативними.

Напередодні Нового року знаменитість виписали з лікарні, тоді Чапкісу стало ліпше. Втім, 6 січня танцівника знову госпіталізували. Як виявилося, він недолікував запалення легень.

У лютому артист втретє потрапив до лікарні, зазначивши, що йому скувало спину і ноги. Також Григорій Миколайович сильно схуднув.