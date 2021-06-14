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    Син Чапкіса поділився зворушливим відео танцю з покійним батьком

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    Грег Чапкіс поділився відеозаписом з сімейного архіву - Син Чапкіса поділився зворушливим відео танцю з покійним батьком
    Грег Чапкіс поділився відеозаписом з сімейного архіву
    Фото: instagram.com/gregchapkis

    Грег також пригадав легендарний повзунець Чапкіса від 1958 року

    Син покійного українського хореографа Григорія Чапкіса Грег оприлюднив на своїй сторінці в Instagram фото- та відеоспогади про свого батька.

    Зокрема, Грег поділився відеозаписом їхнього спільного танцю з сімейного архіву, а також пригадав легендарний повзунець Чапкіса від 1958 року.

    «RIP DAD. The legend never dies! («Спочивай з миром, тату! Легенда ніколи не вмирає»)», – написав він.

    Ознайомитися з дописом можна за посиланням.

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    Допис, поширений Greg Chapkis (@gregchapkis)

    Нагадаємо, щойно стало відомо про смерть легендарного українського хореографа, судді проєкту «Танці з зірками« Григорія Чапкіса. Йому був 91 рік.

    Знаменитість тривалий час хворів. Так, у грудні 2020 року артист потрапив до лікарні із двобічною пневмонією. Зірці було важко дихати, але результати на коронавірус були негативними.

    Напередодні Нового року знаменитість виписали з лікарні, тоді Чапкісу стало ліпше. Втім, 6 січня танцівника знову госпіталізували. Як виявилося, він недолікував запалення легень.

    У лютому артист втретє потрапив до лікарні, зазначивши, що йому скувало спину і ноги. Також Григорій Миколайович сильно схуднув.

    Теги: смерть артист Instagram
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    Син Чапкіса поділився зворушливим відео танцю з покійним батьком