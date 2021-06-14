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    Десять найемоційніших постів з підтримкою української збірної

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    Євро-2020: збірна України поступилася команді Нідерландів - Десять найемоційніших постів з підтримкою української збірної
    Євро-2020: збірна України поступилася команді Нідерландів
    Фото: Reuters

    Україна забила двічі Нідерландам і поступилася в найкращому матчі Євро

    Збірна України в результативному матчі програла Нідерландам з рахунком 2:3, хоча була близькою до нічиї.

    Наш суперник на правах господарів почав тиснути з перших хвилин. Українці гідно відбивалися і за нагоди контратакували. Були і пів моменти у нашої команди, проте суперник мав кращі нагоди.

    «Главком» зібрав найцікавіші коментарі користувачів соцмереж після завершення поєдинку в Амстердамі.

    «Класний матч. Пишаюся нашою збірною. Наступного разу обов’язково переможемо!», - написав п'ятий президент Петро Порошенко.

    «Дякую за гру і боротьбу. Хлопці- фантастичні! Слава нашим футболістам!», - написав політолог Віктор Таран.

    «Триллер з присмаком втрати. Але не посрамилися це точно. Слава Україні!», - пише військовий експерт Михайло Самусь.

    Справжнім героєм матчу став Андрій Єрмоленко.

    Більшість українців висловлювали слова подяки футболістам української збірної.

    «Дякуємо, хлопці! Не просто вам було, але ми з вами!», ‒ зазначила віце-спікер парламенту Олена Кондратюк.

    «Дякуємо хлопцям за достойну гру. Результат не наш, але це була справжня боротьба! Продовжуєм іти!», ‒ написав Святослав Вакарчук.

    Згадали українці і поразку Росії у вчорашньому матчі.

    Детальніше: Нідерланди - Україна. Онлайн трансляція

    В другому матчі групи Австрія здолала Північну Македонію.

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    Теги: Петро Порошенко НОВИНИ ФУТБОЛУ Нідерланди Збірна України Святослав Вакарчук українці Україна Євро-2020
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    Десять найемоційніших постів з підтримкою української збірної