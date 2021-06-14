Десять найемоційніших постів з підтримкою української збірної

Україна забила двічі Нідерландам і поступилася в найкращому матчі Євро

Збірна України в результативному матчі програла Нідерландам з рахунком 2:3, хоча була близькою до нічиї.

Наш суперник на правах господарів почав тиснути з перших хвилин. Українці гідно відбивалися і за нагоди контратакували. Були і пів моменти у нашої команди, проте суперник мав кращі нагоди.

«Главком» зібрав найцікавіші коментарі користувачів соцмереж після завершення поєдинку в Амстердамі.

«Класний матч. Пишаюся нашою збірною. Наступного разу обов’язково переможемо!», - написав п'ятий президент Петро Порошенко.

«Дякую за гру і боротьбу. Хлопці- фантастичні! Слава нашим футболістам!», - написав політолог Віктор Таран.

«Триллер з присмаком втрати. Але не посрамилися це точно. Слава Україні!», - пише військовий експерт Михайло Самусь.

Справжнім героєм матчу став Андрій Єрмоленко.

Більшість українців висловлювали слова подяки футболістам української збірної.

«Дякуємо, хлопці! Не просто вам було, але ми з вами!», ‒ зазначила віце-спікер парламенту Олена Кондратюк.

«Дякуємо хлопцям за достойну гру. Результат не наш, але це була справжня боротьба! Продовжуєм іти!», ‒ написав Святослав Вакарчук.

Згадали українці і поразку Росії у вчорашньому матчі.

Детальніше: Нідерланди - Україна. Онлайн трансляція

В другому матчі групи Австрія здолала Північну Македонію.