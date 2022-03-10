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    Важлива пам'ятка для тих, хто чекає на евакуацію

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    Важлива пам'ятка для тих, хто чекає на евакуацію
    фото з відкритих джерел

    Шукайте інформацію про евакуацію лише на офіційних джерелах

    Офіс президента випустив пам'ятку для тих, хто очікує на евакуацію. Про це вони повідомили у своєму Telegram-каналі.

    Хто організовує евакуацію?

    Евакуація організовується обласними військово-цивільними адміністраціями та проводиться фахівцями Товариства Червоного Хреста України, поліцією, ДСНС та місцевою владою.

    ЗСУ повідомляють про безпечний маршрут евакуації та забезпечують режим припинення вогню, якщо це можливо.

    Як відбувається евакуація?

    На період евакуації оголошується режим припинення вогню по всій лінії руху транспорту.

    У локації, про яку повідомляється заздалегідь, формується евакуаційна колона з автобусів, в яких розміщуються жителі міста.

    До евакуаційної колони можуть приєднуватися і приватні транспортні засоби, які повинні рухатися чітко за маршрутом колони.

    У пункті призначення евакуйовані люди отримають допомогу, житло та харчування.

    Як дізнатись про початок евакуації?

    Інформація про початок евакуації доводиться через усі наявні засоби оповіщення: радіо, телебачення, мобільний зв'язок, соціальні мережі, месенджери, а також рухомі групи з гучномовцями.

    У цій інформації зазначається початок евакуації, пункти збору, маршрути руху, а також контакти штабів евакуації.

    Як дізнатись про початок евакуації у районах, де відсутній зв'язок?

    Людям у зонах евакуації варто стежити за офіційною інформацією по радіо, в ЗМІ або слухати оголошення пересувних гучномовців.

    За відсутності мобільного зв'язку слухайте сигнал «Увага всім» (сирена). Після неї отримуйте інформацію з усіх наявних джерел офіційної інформації.

    Якщо ви знаходитесь в укритті слухайте сигнал «Увага всім» (сирена). Після неї отримуйте інформацію з усіх наявних джерел офіційної інформації.

    Якщо я не маю доступу до джерел інформації про початок евакуації не зможу почути сирену, не маю можливості пересуватись самостійно або знаходжусь у заваленому бомбосховищі?

    Спробуйте подзвонити на В гарячу лінію Тероборони ЗСУ 0 800 507 028 або номери 101, 102 і повідомити про своє місцезнаходження.

    Місцева влада додасть вашу адресу до переліку тих, за якими потрібна допомога з евакуацією.

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    Важлива пам'ятка для тих, хто чекає на евакуацію
    Важлива пам'ятка для тих, хто чекає на евакуацію
    Важлива пам'ятка для тих, хто чекає на евакуацію
    Важлива пам'ятка для тих, хто чекає на евакуацію
    Важлива пам'ятка для тих, хто чекає на евакуацію
    фото: Офіс президента

    Нагадаємо, сьогодні, 10 березня продовжать роботу гуманітарні коридори для вивезення людей із гарячих точок війни.

    Теги: ЗМІ телебачення ЗСУ ДСНС війна місцева влада радіо житло Україна соціальні мережі влада харчування Офіс президента евакуація
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    Важлива пам'ятка для тих, хто чекає на евакуацію