Окупанти знову обстріляли Сєвєродонецьк – гатили по житлових будинках

«Орки обирають час, коли люди найбільш незахищені»

Сьогодні зранку, о 05:55, Сєвєродонецьк знову обстріляли російські окупанти, повідомляє голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай.

«Цинічно. Подекуди, населення, навіть, не встигли добігти в укриття, орки обирають час, коли люди найбільш незахищені», – зазначив він.

За попередніми даними, обійшлось без жертв, однак огляд триває.

Як повідомлялось, за минулу добу російські війська за останню добу завдали три масштабні удари по місту Сєвєродонецьк Луганської області. В результаті обстрілів загинули мінімум 10 осіб, пошкоджено 63 будинки.