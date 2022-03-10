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    Окупанти знову обстріляли Сєвєродонецьк – гатили по житлових будинках

    Окупанти пошкодили житлові будинки - Окупанти знову обстріляли Сєвєродонецьк – гатили по житлових будинках
    Окупанти пошкодили житлові будинки

    «Орки обирають час, коли люди найбільш незахищені»

    Сьогодні зранку, о 05:55, Сєвєродонецьк знову обстріляли російські окупанти, повідомляє голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай.

    «Цинічно. Подекуди, населення, навіть, не встигли добігти в укриття, орки обирають час, коли люди найбільш незахищені», – зазначив він.

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    Окупанти знову обстріляли Сєвєродонецьк – гатили по житлових будинках
    Окупанти знову обстріляли Сєвєродонецьк – гатили по житлових будинках
    Окупанти знову обстріляли Сєвєродонецьк – гатили по житлових будинках
    Окупанти знову обстріляли Сєвєродонецьк – гатили по житлових будинках
    Окупанти знову обстріляли Сєвєродонецьк – гатили по житлових будинках

    За попередніми даними, обійшлось без жертв, однак огляд триває.

    Як повідомлялось, за минулу добу російські війська за останню добу завдали три масштабні удари по місту Сєвєродонецьк Луганської області. В результаті обстрілів загинули мінімум 10 осіб, пошкоджено 63 будинки.

    Теги: Росія окупанти Луганщина війна населення Сергій Гайдай
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    Окупанти знову обстріляли Сєвєродонецьк – гатили по житлових будинках