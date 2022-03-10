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    Події в Україні

    Окупанти викрали депутатку Запорізької облради

    Російській військовій формі увірвалися у будинок депутатки Запорізької обласної ради зранку, 10 березня - Окупанти викрали депутатку Запорізької облради
    Російській військовій формі увірвалися у будинок депутатки Запорізької обласної ради зранку, 10 березня
    фото: Ескендер Барієв/Facebook

    У будинку депутатки провели обшук, вилучили телефон

    Російські окупанти увірвалися в будинок депутатки Запорізької облради Лейли Ібрагімової й відвезли її невідомо куди. Про це повідомляє член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв у Facebook.

    «Сьогодні у Мелітополі, о 6-й ранку озброєні люди у російській військовій формі увірвалися у будинок депутатки Запорізької обласної ради, представниці корінного кримськотатарського народу Лейли Ібрагімової, директорки Мелітопольського міського краєзнавчого музею. Лейлу Ібрагімову відвезли у невідомому напрямку», – йдеться у повідомленні.

    Барієв повідомив, що у будинку депутатки провели обшук, вилучили телефони.

    Як повідомлялося, у ніч на 10 березня російські окупанти бомбили житлові квартали Охтирки на Сумщині.

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    Теги: обшук окупанти війна військові викрадення #stoprussia
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    Окупанти викрали депутатку Запорізької облради