Окупанти викрали депутатку Запорізької облради

У будинку депутатки провели обшук, вилучили телефон

Російські окупанти увірвалися в будинок депутатки Запорізької облради Лейли Ібрагімової й відвезли її невідомо куди. Про це повідомляє член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв у Facebook.

«Сьогодні у Мелітополі, о 6-й ранку озброєні люди у російській військовій формі увірвалися у будинок депутатки Запорізької обласної ради, представниці корінного кримськотатарського народу Лейли Ібрагімової, директорки Мелітопольського міського краєзнавчого музею. Лейлу Ібрагімову відвезли у невідомому напрямку», – йдеться у повідомленні.

Барієв повідомив, що у будинку депутатки провели обшук, вилучили телефони.

Як повідомлялося, у ніч на 10 березня російські окупанти бомбили житлові квартали Охтирки на Сумщині.