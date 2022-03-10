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    Гуманітарний коридор 10 березня. Уряд озвучив напрямки

    10 березня планується черговий етап евакуації населення - Гуманітарний коридор 10 березня. Уряд озвучив напрямки
    10 березня планується черговий етап евакуації населення
    фото: ДСНС України

    Маршрут гуманітарного коридору для евакуації: Полтава, Запоріжжя, Київ

    Сьогодні, 10 березня продовжать роботу гуманітарні коридори для вивезення людей із гарячих точок війни. Про це повідомила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

    10 березня працюватимуть гуманітарні коридори евакуації за такими напрямками в Сумській області:

    Суми-Полтава: Суми - Голубівка-Вільшана-Недригайлів-Коровинці-Ромни-Андріяшівка-Лохвиця-Лубни-Полтава

    Тростянець-Полтава: Тростянець - Суми - Голубівка-Вільшана-Недригайлів-Коровинці-Ромни- Андріяшівка-Лохвиця-Лубни-Полтава

    Краснопілля-Полтава: Краснопілля-Верхня Сироватка-Суми-Голубівка-Вільшана - Недригайлів - Коровинці-Ромни-Андріяшівка-Лохвиця-Лубни-Полтава

    Евакуація здійснюється автобусами, можливий рух в колоні приватним автотранспортом.

    Також евакуація проводиться маршрутами:

    • Ізюм-Лозова
    • Маріуполь - Запоріжжя
    • Волноваха - Покровськ
    • Бородянка, Буча, Ірпінь, Гостомель-Київ
    • Евакуація проводитиметься автобусами.

    До слова, евакуація проводиться безкоштовно. Водії закликають на власному транспорті забирати максимальну кількість людей.

    Читайте також: Оборона України. Ситуація в усіх регіонах на ранок 10 березня
    Теги: Запоріжжя Маріуполь Полтава Київ війна Ірпінь Буча уряд Ірина Верещук евакуація #stoprussia
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    Гуманітарний коридор 10 березня. Уряд озвучив напрямки