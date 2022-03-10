Гуманітарний коридор 10 березня. Уряд озвучив напрямки
Маршрут гуманітарного коридору для евакуації: Полтава, Запоріжжя, Київ
Сьогодні, 10 березня продовжать роботу гуманітарні коридори для вивезення людей із гарячих точок війни. Про це повідомила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.
10 березня працюватимуть гуманітарні коридори евакуації за такими напрямками в Сумській області:
Суми-Полтава: Суми - Голубівка-Вільшана-Недригайлів-Коровинці-Ромни-Андріяшівка-Лохвиця-Лубни-Полтава
Тростянець-Полтава: Тростянець - Суми - Голубівка-Вільшана-Недригайлів-Коровинці-Ромни- Андріяшівка-Лохвиця-Лубни-Полтава
Краснопілля-Полтава: Краснопілля-Верхня Сироватка-Суми-Голубівка-Вільшана - Недригайлів - Коровинці-Ромни-Андріяшівка-Лохвиця-Лубни-Полтава
Евакуація здійснюється автобусами, можливий рух в колоні приватним автотранспортом.
Також евакуація проводиться маршрутами:
- Ізюм-Лозова
- Маріуполь - Запоріжжя
- Волноваха - Покровськ
- Бородянка, Буча, Ірпінь, Гостомель-Київ
- Евакуація проводитиметься автобусами.
До слова, евакуація проводиться безкоштовно. Водії закликають на власному транспорті забирати максимальну кількість людей.