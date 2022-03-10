Російська колона під Києвом несе постійні втрати, – британська розвідка

В міру зростання втрат Путін буде змушений використовувати російські збройні сили та інші джерела для відшкодування втрат

Велика російська колона на північний захід від Києва за тиждень просунулася незначно. За даними Міністерства оборони Великої Британії, колона несе постійні втрати. Про це повідомляється з посиланням на повідомлення Міноборони Британії в Twitter.

У заяві британського міністерства йдеться, що в міру зростання втрат Путін буде змушений використовувати російські збройні сили та інші джерела для відшкодування втрат.

Крім того, в останні дні спостерігається помітне зниження загальної повітряної активності Росії над Україною.