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    Російська колона під Києвом несе постійні втрати, – британська розвідка

    В останні дні спостерігається помітне зниження загальної повітряної активності Росії над Україною - Російська колона під Києвом несе постійні втрати, – британська розвідка
    В останні дні спостерігається помітне зниження загальної повітряної активності Росії над Україною

    В міру зростання втрат Путін буде змушений використовувати російські збройні сили та інші джерела для відшкодування втрат

    Велика російська колона на північний захід від Києва за тиждень просунулася незначно. За даними Міністерства оборони Великої Британії, колона несе постійні втрати. Про це повідомляється з посиланням на повідомлення Міноборони Британії в Twitter.

    У заяві британського міністерства йдеться, що в міру зростання втрат Путін буде змушений використовувати російські збройні сили та інші джерела для відшкодування втрат.

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    Крім того, в останні дні спостерігається помітне зниження загальної повітряної активності Росії над Україною.

    Теги: розвідка війна Путін Велика Британія Україна
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    Російська колона під Києвом несе постійні втрати, – британська розвідка