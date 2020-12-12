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    Пандемія перешкоджає похованню Кім Кі Дука в Кореї

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    Режисер Кім Кі Дук - Пандемія перешкоджає похованню Кім Кі Дука в Кореї
    Режисер Кім Кі Дук
    Фото з відкритих джерел

    Тіло кінорежисера піддадуть кремації у Латвії

    Тіло південнокорейського режисера Кім Кі Дука, який помер в Латвії 11 грудня, буде піддано кремації у цій країні. За даними агентства Yonhap, таке рішення рішення прийняли родичі покійного через те, що тіло буде вкрай складно доставити на батьківщину в умовах пандемії.

    Дипломатичні джерела повідомили, що родичі режисера доручили організацію кремації південнокорейському посольству в Ризі. Урну з прахом потім планується переслати в Південну Корею, для цього не потрібно спеціального дозволу.

    За інформацією латвійських ЗМІ, Кім Кі Дук прибув до Латвії 20 листопада. З 5 грудня він не виходив на зв'язок, а в ніч на 11 грудня помер в лікарні від ускладнень, спричинених Covid-19

    Зазначається, що режисеру було 59 років. До Латвії він приїхав для того, щоб купити будинок у Юрмалі та оформити свідоцтво на проживання.

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    Теги: Південна Корея Латвія
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