Пандемія перешкоджає похованню Кім Кі Дука в Кореї

Тіло кінорежисера піддадуть кремації у Латвії

Тіло південнокорейського режисера Кім Кі Дука, який помер в Латвії 11 грудня, буде піддано кремації у цій країні. За даними агентства Yonhap, таке рішення рішення прийняли родичі покійного через те, що тіло буде вкрай складно доставити на батьківщину в умовах пандемії.

Дипломатичні джерела повідомили, що родичі режисера доручили організацію кремації південнокорейському посольству в Ризі. Урну з прахом потім планується переслати в Південну Корею, для цього не потрібно спеціального дозволу.

За інформацією латвійських ЗМІ, Кім Кі Дук прибув до Латвії 20 листопада. З 5 грудня він не виходив на зв'язок, а в ніч на 11 грудня помер в лікарні від ускладнень, спричинених Covid-19

Зазначається, що режисеру було 59 років. До Латвії він приїхав для того, щоб купити будинок у Юрмалі та оформити свідоцтво на проживання.