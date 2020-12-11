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    Відомий корейський режисер помер від коронавірусу

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    Кім Кі Дук &ndash; відомий корейський режисер, лауреат &laquo;Золотого Лева&raquo; Венеційського кінофестивалю, &laquo;Срібного ведмедя&raquo; Берлінале&nbsp; - Відомий корейський режисер помер від коронавірусу
    Кім Кі Дук – відомий корейський режисер, лауреат «Золотого Лева» Венеційського кінофестивалю, «Срібного ведмедя» Берлінале 

    Режисеру Кім Кі Дуку було 59 років

    У Латвії помер корейський режисер Кім Кі Дук від ускладнень, спричинених Covid-19. Про це повідомляє видання Delfi з посиланням на російського документаліста Віталія Манського.

    Зазначається, що режисеру було 59 років.

    За неофіційною інформацією, він приїхав до Латвії, щоб купити будинок у Юрмалі та оформити свідоцтво на проживання, але на заплановану зустріч не прийшов. Після цього колеги почали шукати Кім Кі Дука, але виникли складнощі через правила захисту особистих даних.

    Сьогодні з'явилась інформація, що режисер помер у лікарні від ускладнень через коронавірус.

    До відома, Кім Кі Дук – відомий корейський режисер, лауреат «Золотого Лева» Венеційського кінофестивалю, «Срібного ведмедя» Берлінале та інших численних нагород.

    Найвідоміші стрічки – «Весна, літо, осінь, зима і знову весна», «П'єта», «Аріранг», «Натягнута тятива» та інші.

    До слова, у світі станом на 11 грудня коронавірус зафіксували у 70,7 млн людей. Загалом від початку пандемії кількість померлих зросла вже до понад 1,5 млн осіб, а одужали понад 49,1 млн людей.

    Теги: Південна Корея Латвія смерть коронавірус
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