Прем'єр Латвії самоізолювався після контакту з хворим на Covid-19

Каріньш зробив тест на коронавірус, але його результати поки не відомі

Прем'єр-міністр Латвії Кріш'яніс Каріньш пішов на самоізоляцію. Він контактував з хворим на коронавірус.

Про це латвійський прем'єр повідомив на своїй сторінці у Twitter.

Каріньш зробив тест на коронавірус, але його результати поки не відомі.

«Я спілкувався з людиною, у якого розвинулися симптоми, типові для Covid-19. Поки я не отримаю результат тесту, я перейшов на самоізоляцію і буду працювати віддалено, щоб знизити ризик для мого здоров'я», – написав він.

Esmu bijis kontaktā ar personu, kurai ir parādījušies #COVID19 raksturīgi simptomi. Kamēr tiks saņemts testa rezultāts, esmu devies pašizolācijā un strādāšu attālināti, lai samazinātu risku līdzcilvēku veselībai. — Krišjānis Kariņš (@krisjaniskarins) November 17, 2020

Нагадаємо, що у неділю на самоізоляцію пішов прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон. Він мав контакт з хворим на Covid-19. Сам британський прем'єр перехворів на коронавірус ще у квітні.