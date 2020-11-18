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    У світі

    Прем'єр Латвії самоізолювався після контакту з хворим на Covid-19

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    Прем'єр Латвії самоізолювався після контакту з хворим на Covid-19 - Прем'єр Латвії самоізолювався після контакту з хворим на Covid-19
    Прем'єр Латвії самоізолювався після контакту з хворим на Covid-19

    Каріньш зробив тест на коронавірус, але його результати поки не відомі

    Прем'єр-міністр Латвії Кріш'яніс Каріньш пішов на самоізоляцію. Він контактував з хворим на коронавірус.

    Про це латвійський прем'єр повідомив на своїй сторінці у Twitter.

    Каріньш зробив тест на коронавірус, але його результати поки не відомі.

    «Я спілкувався з людиною, у якого розвинулися симптоми, типові для Covid-19. Поки я не отримаю результат тесту, я перейшов на самоізоляцію і буду працювати віддалено, щоб знизити ризик для мого здоров'я», – написав він.

    Нагадаємо, що у неділю на самоізоляцію пішов прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон. Він мав контакт з хворим на Covid-19. Сам британський прем'єр перехворів на коронавірус ще у квітні.

    Теги: Латвія коронавірус
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