Країни Балтії найкраще розуміють, що собою являє сучасна Росія

Президент Латвії Раймондс Вейоніс

Латиші мовчали, мовчали, а потім стартували з місця в кар'єр

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Президент Латвии Раймондс Вейонис обвинил Москву в попытке влиять на Прибалтику через русское население. Он призвал не допускать недооценку «русского влияния» на Прибалтику. «Многие смотрят российское телевидение, и российское правительство пытается оказать сильное влияние на русскоязычные СМИ в нашей стране, запустив там свою пропаганду. Это вопрос нашего будущего», — выразил уверенность Вейонис. Также он обвинил Москву в ведении агрессивной политики в целом.

На латвийско-российской границе завершены строительные работы по возведению 93-километрового забора из колючей проволоки. Всего планируется укрепить и модернизировать 282,6 км латвийско-российской границы. На участках, где уже установлен новый забор из колючей проволоки, существенно снизилось количество нарушений. В связи с этим было принято решение о строительстве еще 100 аналогичных заграждений.

ЗЫ: Ты смотри-ка - латыши молчали, молчали, а потом стартанули с места в карьер. Я ж говорю, страны Балтии - самые адекватные. И наши главные друзья и союзники. Там предельно ясное понимание того, что представляет из себя Мордор.

Джерело: блог Аркадія Бабченка

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