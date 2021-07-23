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    Пандемія у світі: на Філіппінах дітям у віці від п'яти до 17 років заборонили виходити з дому

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    Про нові обмеження оголосили за два тижні після того, як було знято заборону на вихід повнолітніх із дому - Пандемія у світі: на Філіппінах дітям у віці від п'яти до 17 років заборонили виходити з дому
    Про нові обмеження оголосили за два тижні після того, як було знято заборону на вихід повнолітніх із дому
    Фото: з відкритих джерел

    Уряд пояснює цю заборону тим, що діти і підлітки можуть заразитися вірусом і передати його старшим родичам

    На Філіппінах через небезпеку поширення штаму «Дельта» влада зобов'язала мільйони дітей у віці від п'яти до 17 років не виходити з дому. Про це повідомляє Інтерфакс.

    «Варіант «Дельта» – більш заразний і небезпечний», – нагадав прессекретар президента Гаррі Роке.

    Також зазначається, що нові обмежувальні заходи торкнуться столичного регіону країни і ще чотирьох інших провінцій Філіппін. Зокрема, посилюють обмеження за кількістю людей, які приймають їжу в приміщеннях, які відвідують салони краси та релігійні збори.

    Про нові обмеження оголосили за два тижні після того, як скасували заборону на вихід повнолітніх з дому, що діяла з березня 2020 року. Однак, її часто порушували. Уряд пояснив нову заборону тим, що діти і підлітки можуть заразитися вірусом і передати його старшим родичам.

    Нагадаємо, у Сінгапурі майже 75% вакцинованих знову захворіли на Covid-19. Найбільше інфікованих серед осіб, старших 60 років. В осіб, які раніше отримали вакцину від вірусу, Covid-19 проходив у легкій формі.

    Водночас, із 1 096 випадків інфекції за останні 28 днів:

    484 (44%) виявили серед осіб, які були повністю щеплені від вірусу;

    30% пацієнтів були частково щеплені,

    близько 25% – не отримували щеплень.

    Теги: діти Філіппіни влада коронавірус
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    Пандемія у світі: на Філіппінах дітям у віці від п'яти до 17 років заборонили виходити з дому