Пандемія у світі: на Філіппінах дітям у віці від п'яти до 17 років заборонили виходити з дому

Про нові обмеження оголосили за два тижні після того, як було знято заборону на вихід повнолітніх із дому

Уряд пояснює цю заборону тим, що діти і підлітки можуть заразитися вірусом і передати його старшим родичам

На Філіппінах через небезпеку поширення штаму «Дельта» влада зобов'язала мільйони дітей у віці від п'яти до 17 років не виходити з дому. Про це повідомляє Інтерфакс.

«Варіант «Дельта» – більш заразний і небезпечний», – нагадав прессекретар президента Гаррі Роке.

Також зазначається, що нові обмежувальні заходи торкнуться столичного регіону країни і ще чотирьох інших провінцій Філіппін. Зокрема, посилюють обмеження за кількістю людей, які приймають їжу в приміщеннях, які відвідують салони краси та релігійні збори.

Про нові обмеження оголосили за два тижні після того, як скасували заборону на вихід повнолітніх з дому, що діяла з березня 2020 року. Однак, її часто порушували. Уряд пояснив нову заборону тим, що діти і підлітки можуть заразитися вірусом і передати його старшим родичам.

Нагадаємо, у Сінгапурі майже 75% вакцинованих знову захворіли на Covid-19. Найбільше інфікованих серед осіб, старших 60 років. В осіб, які раніше отримали вакцину від вірусу, Covid-19 проходив у легкій формі.

Водночас, із 1 096 випадків інфекції за останні 28 днів:

484 (44%) виявили серед осіб, які були повністю щеплені від вірусу;

30% пацієнтів були частково щеплені,

близько 25% – не отримували щеплень.