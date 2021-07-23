Головний санлікар України назвав неминучим повернення до «червоної» зони

Зараз вся територія України знаходиться в «зеленій» зоні, адаптивний карантин діє до 31 серпня

Кузін порадив усім, хто досі не отримав безкоштовне щеплення від коронавірусу, зробити це якомога швидше

Головний санітарний лікар Ігор Кузін попередив, що через новий штам коронавірусу «Дельта» в Україні знову доведеться вводити локдаун.

«До «червоної» зони, я впевнений, точно повернемося, це питання часу», – сказав він у п'ятницю в ефірі каналу «1+1».

«Ковід не зникає. Україна реєструє на своїй території штам «Дельта». Вже майже 100 країн звітує, що дельта-штам викликає великий і дуже великі спалахи», – додав Кузін.

Він порадив усім, хто досі не отримав безкоштовне щеплення від коронавірусу, зробити це якомога швидше, щоб на осінь мати захист від тяжкого перебігу коронавірусної хвороби.

Як відомо, зараз вся територія України знаходиться в «зеленій» зоні, адаптивний карантин діє до 31 серпня.

Зазначимо, Україна зарезервувала 300 тисяч доз інноваційного американського препарату від коронавірусу.

До слова, науковці радять збільшити інтервал між двома щепленнями Pfizer, щоб підвищити рівень антитіл.

А тим часом в Україні знову новий рекорд щеплень за добу – 139 441 особу вакциновано проти коронавірусу 22 липня. Одну дозу отримали 76 169 українців, повністю імунізовані – 63 272 особи.

Як відомо, зараз в Україні застосовують чотири вакцини від коронавірусу. З 21 липня, крім препаратів Pfizer, Sinovac Biotech і AstraZeneca, почали застосовувати Moderna.

На цьому тижні до регіонів України доставлять половину партії вакцини Spikevax виробництва американської компанії Moderna, а також майже 1,4 млн доз вакцин CoronaVac, Comirnaty та AstraZeneca.

Як відомо, в Україні з початку місяця вже зробили стільки ж щеплень, як за весь червень.