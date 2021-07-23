У Сінгапурі майже 75% вакцинованих знову захворіли на Covid-19

Експерти зазначають, що виявлення інфекції у вакцинованих осіб не означає, що вакцини неефективні

Майже 75% заражених коронавірусом у Сінгапурі, яких виявили за останні чотири тижні, були вакцинованими. Найбільше інфікованих серед осіб, старших 60 років. Про це повідомляє Reuters. В осіб, які раніше отримали вакцину від вірусу, Covid-19 проходив у легкій формі.

Водночас із 1096 випадків інфекції за останні 28 днів:

484 виявили (44%) серед осіб, які були у повністю щеплені від вірусу;

30% пацієнтів – були частково щеплені,

близько 25% – не отримували щеплень.

За цей період було зафіксовано сім важких випадків Covid-19, коли хворі потребували підключення до кисню. Один хворий також перебував у реанімації. Додається, що жоден з вказаних пацієнтів не був повністю щепленим.

«Є неспростовні докази того, що вакцинація (від коронавірусу – ред.) допомагає запобігти серйозному розвитку захворювання (на Covid-19– ред.) після зараження», – заявили у МОЗ країни й додали, що всі повністю щеплених людей, у яких виявили вірус, зафіксували лише незначні симптоми хвороби.

Зазначається, що за даними медиків вакцини є високоефективними при запобіганні важких випадків коронавірусу. З іншого боку – вони також підкреслюють ризик того, що навіть щеплені особи можуть бути заразними, позаяк однієї дози щеплення може бути недостатньо для припинення передачі вірусу.

Експерти додають, що виявлення інфекції у вакцинованих осіб не означає, що вакцини неефективні. Вони прогнозують, що оскільки все більше людей у Сінгапурі проходять вакцинацію, медики фіксуватимуть все більше заражень серед щеплених людей.

У МОЗ країни зазначають, що за останні 14 днів кількість інфікованих серед вакцинованих людей старше 61 року становила близько 88%, що перевищувало показники молодших груп.

Вказується, що країна знаходиться серед лідерів за масштабами вакцинації у світі. Водночас, як і в Ізраїлі, влада Сінгапуру нещодавно відновила деякі обмеження через сплеск «Дельта»-варіанту коронавірусу. У своїй національній програмі вакцинації Сінгапур використовує вакцини Pfizer і Moderna.

За даними Worldometers, станом на 23 липня загалом у Сінгапурі виявили понад 63,9 тисячі випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (113-е місце у світі), померли через наслідки хвороби понад 36 осіб, видужали – понад 62,5 тисячі осіб. За даними Ourworldindata, станом на 20 липня у країні від коронавірусу вакциновано понад 4,1 млн осіб (що становить 71% населення Сінгапуру).

Вакцина Comirnaty Pfizer/BioNTech розроблена німецькою біотехнологічною компанією BioNTech у співпраці з американською Pfizer і китайською Fosun Pharma. Міжнародна непатентована назва – «Тозінамеран». Щеплення проводять у США, Великій Британії, Канаді, країнах ЄС та у низці інших країн.

У Pfizer заявили про ефективність своєї вакцини у 91%. Поруч з цим, запевняють, що ефективність зростає до 95% у випадку ускладнень захворювання протягом шести місяців після другої дози щеплення. Дані Pfizer базувались на понад 12 тисячах вакцинованих осіб, однак дослідники вважають, що для визначення того, чи буде надійним захист через пів року – потрібно провести більше досліджень.

А тим часом, в Україні знову новий рекорд щеплень за добу – 139 441 особу вакциновано проти коронавірусу 22 липня. Одну дозу отримали 76 169 українців, повністю імунізовані – 63 272 особи.

Як відомо, зараз в Україні застосовують чотири вакцини від коронавірусу. З 21 липня, крім препаратів Pfizer, Sinovac Biotech і AstraZeneca, почали застосовувати Moderna.

На цьому тижні до регіонів України доставлять половину партії вакцини Spikevax виробництва американської компанії Moderna, а також майже 1,4 млн доз вакцин CoronaVac, Comirnaty та AstraZeneca.

Як відомо, в Україні з початку місяця вже зробили стільки ж щеплень, як за весь червень.