Ляшко розповів про плани закупити у США інноваційний препарат від Covid-19

Препарат зараз перебуває на третьому етапі клінічних досліджень

Україна зарезервувала 300 тисяч доз інноваційного американського препарату від коронавірусу. Про це в коментарі Lb.ua повідомив глава Міністерства охорони здоров'я Віктор Ляшко.

За його словами, препарат зараз перебуває на третьому етапі клінічних досліджень. Гроші за замовлену партію ще не вносилися.

Очікується, що цей препарат буде мати специфічну дію саме на коронавірус.

Ляшко не сказав назву препарату, але раніше повідомлялося, що випробування таблеток від коронавірусу повідомляла компанія Pfizer. Препарат може бути випущений до кінця року. Його ефективність при перших симптомах коронавірусу підтвердили доклінічні випробування.

До слова, науковці радять збільшити інтервал між двома щепленнями Pfizer, щоб підвищити рівень антитіл.

А тим часом в Україні знову новий рекорд щеплень за добу – 139 441 особу вакциновано проти коронавірусу 22 липня. Одну дозу отримали 76 169 українців, повністю імунізовані – 63 272 особи.

Як відомо, зараз в Україні застосовують чотири вакцини від коронавірусу. З 21 липня, крім препаратів Pfizer, Sinovac Biotech і AstraZeneca, почали застосовувати Moderna.

На цьому тижні до регіонів України доставлять половину партії вакцини Spikevax виробництва американської компанії Moderna, а також майже 1,4 млн доз вакцин CoronaVac, Comirnaty та AstraZeneca.

Як відомо, в Україні з початку місяця вже зробили стільки ж щеплень, як за весь червень.