Другий тур місцевих виборів: спостерігачі зафіксували 220 інцидентів

48 разів виборці фотографували бюлетені

Громадянська мережа Опора виявила 220 порушень під час ранкового засідання виборчих комісії та в ході голосування в другому турі виборів міських голів.

Про це повідомила очільниця Опори Ольга Айвазовська в Facebook.

Найбільш поширеними були:

недостатнє матеріально-технічне забезпечення дільниць (81 інцидент);

фотографування виборчого бюлетеню - 48;

члени комісій не вели протоколи ранкового засідання, не надавали можливості ознайомитись з виборчою документацією, ранкове засідання проводилось з порушенням процедур, заповнення бюлетеню поза кабінкою для голосування, недотримання антиковідних заходів - 82 факти;

присутність сторонніх осіб - 7

Як повідомляв «Главком», в 11 містах України сьогодні проходив другий тур місцевих виборів. Громадяни обирають міських голів у Дніпрі, Миколаєві, Слов’янську, Львові та інших містах. Минулих вихідних відбувся другий тур виборів голів сільських, селищних та міських рад.

На дільниці прийшли 29,3% виборців.