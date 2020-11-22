  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Другий тур місцевих виборів: спостерігачі зафіксували 220 інцидентів

    • Розсилка
    Спостерігачі зафіксували 220 інцидентів - Другий тур місцевих виборів: спостерігачі зафіксували 220 інцидентів
    Спостерігачі зафіксували 220 інцидентів

    48 разів виборці фотографували бюлетені

    Громадянська мережа Опора виявила 220 порушень під час ранкового засідання виборчих комісії та в ході голосування в другому турі виборів міських голів.

    Про це повідомила очільниця Опори Ольга Айвазовська в Facebook.

    Найбільш поширеними були:

    • недостатнє матеріально-технічне забезпечення дільниць (81 інцидент);
    • фотографування виборчого бюлетеню - 48;
    • члени комісій не вели протоколи ранкового засідання, не надавали можливості ознайомитись з виборчою документацією, ранкове засідання проводилось з порушенням процедур, заповнення бюлетеню поза кабінкою для голосування, недотримання антиковідних заходів - 82 факти;
    • присутність сторонніх осіб - 7

    Як повідомляв «Главком», в 11 містах України сьогодні проходив другий тур місцевих виборів. Громадяни обирають міських голів у Дніпрі, Миколаєві, Слов’янську, Львові та інших містах. Минулих вихідних відбувся другий тур виборів голів сільських, селищних та міських рад.

    На дільниці прийшли 29,3% виборців.

    Для забезпечення безпеки громадян і охорони виборчих дільниць під час місцевих виборів залучили близько 10 тисяч правоохоронці
    .


    Теги: вибори Facebook Ольга Айвазовська
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies