У Кривому Розі перенесли другий тур виборів

Другий тур виборів мера відбудеться 6 грудня

У Кривому Розі територіальна виборча комісія прийняла рішення перенести другий тур виборів на 6 грудня. Про це повідомляє громадянська мережа «Опора».

Таке рішення було прийнято після того, як мер міста Юрій Вілкул знявся з виборів.

Зазначається, що перенесення другого туру місцевих виборів в Кривому Розі підтримали 12 членів ТВК.

Також повідомляється, що ТВК отримала заяву Юрія Вілкула про його відмову брати участь у другому турі виборів.

«Таким чином в бюлетені, які побачать жителі міста на виборчих дільницях 6 грудня буде два прізвища ─ Дмитро Шевчик від «Слуги народу» і Костянтин Павлов від «Опозиційної платформи ─ За життя», ─ йдеться в повідомленні.

Зазначимо, Юрій Вілкул був шпиталізований 13 листопада. За словами медиків, у нього проблеми з серцево-судинною системою і він потребує тривалого лікування та реабілітації. Відомо. що Вілкул лікується у міській лікарні №9.

Рааніше стали відомі офіційні результати виборів мера у Кривому Розі. Отже, у другий тур виборів міського голови вийшли Дмитро Шевчик від «Слуги народу» та Юрій Вілкул, який є чинним мером і висуванцем партії «Блоку Вілкула «Українська перспектива», що очолює його син Олександр Вілкул.

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