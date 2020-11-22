  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Політика

    Опора назвала явку у другому турі виборів станом на 20:00

    • Розсилка
    В 11 містах України сьогодні проходив другий тур місцевих виборів - Опора назвала явку у другому турі виборів станом на 20:00
    В 11 містах України сьогодні проходив другий тур місцевих виборів

    Станом на 20:00 інтегрована явка виборців на місцевих виборах склала 29,3%

    В Україні завершилося голосування у другому турі виборів в 11 громадах України.

    За даними громадянської мережі Опора, станом на 20:00 інтегрована явка виборців на місцевих виборах склала 29,3%.

    Про це повідомила голова Опори Ольга Айвазовська на своїй сторінці у Facebook.

    Як уточнила Айвазовська, похибка становить 1,4%.

    «Явка 25 жовтня на цей час була 36,88%, за даними ЦВК, та 35,9%, за даними Опори (похибка 1,14%). 15 листопада явка була 23,9%», – додала вона.

    Як повідомляв «Главком», в 11 містах України сьогодні проходив другий тур місцевих виборів. Громадяни обирають міських голів у Дніпрі, Миколаєві, Слов’янську, Львові та інших містах. Минулих вихідних відбувся другий тур виборів голів сільських, селищних та міських рад. На дільниці прийшли 24% виборців.

    Для забезпечення безпеки громадян і охорони виборчих дільниць під час місцевих виборів залучили близько 10 тисяч правоохоронці
    Теги: ЦВК вибори політика Facebook Ольга Айвазовська
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies