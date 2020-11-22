Опора назвала явку у другому турі виборів станом на 20:00

В 11 містах України сьогодні проходив другий тур місцевих виборів

Станом на 20:00 інтегрована явка виборців на місцевих виборах склала 29,3%

В Україні завершилося голосування у другому турі виборів в 11 громадах України.

За даними громадянської мережі Опора, станом на 20:00 інтегрована явка виборців на місцевих виборах склала 29,3%.

Про це повідомила голова Опори Ольга Айвазовська на своїй сторінці у Facebook.

Як уточнила Айвазовська, похибка становить 1,4%.

«Явка 25 жовтня на цей час була 36,88%, за даними ЦВК, та 35,9%, за даними Опори (похибка 1,14%). 15 листопада явка була 23,9%», – додала вона.

Як повідомляв «Главком», в 11 містах України сьогодні проходив другий тур місцевих виборів. Громадяни обирають міських голів у Дніпрі, Миколаєві, Слов’янську, Львові та інших містах. Минулих вихідних відбувся другий тур виборів голів сільських, селищних та міських рад. На дільниці прийшли 24% виборців.