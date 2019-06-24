ПАРЄ відмовилася повертати «російську» доповідь на доопрацювання



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Нині Асамблея продовжує розгляд 214 правок до скандальної резолюції

Ініціативу відхилили 105 делегатів, 52 підтримали та один утримався

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) відмовилася відправити на доопрацювання у регламентний комітет доповідь, ухвалення якої може забезпечити безумовне повернення російської делегації до ПАРЄ.

Відповідну пропозицію вніс під час дебатів з цього питання народний депутат України Олексій Гончаренко, повідомляє «Укрінформ».

Ініціативу відхилили 105 делегатів, 52 підтримали та один утримався.

Нині Асамблея продовжує розгляд 214 правок до скандальної резолюції.

Очікується, що голосування по резолюції у цілому може відбутися ближче до першої години ночі.

Нагадаємо, прем’єрка Британії Тереза Мей підтримала повернення права голосу російській делегації у ПАРЄ, заявивши, що збереження РФ у Раді Європи дозволить покарати Росію за порушення нею прав людини.

Перший заступник голови Верховної ради України Ірина Геращенко назвала дебати у ПАРЄ щодо повернення делегації РФ «європейським майстер-класом з фарисейства».

Також вона продемонстрували листи полонених Росією українських моряків.

У МЗС України попередили, що повернення Росії до ПАРЄ послабить Асамблею.

Як відомо, 24-28 червня у Страсбурзі проходить літня сесія ПАРЄ. Раніше регламентний комітет Асамблеї затвердив проект резолюції, яким пропонується внести зміни до регламенту, що може ускладнити або взагалі заблокувати накладання санкцій на російську делегацію та забезпечити її можливе повернення до Асамблеї без виконання міжнародних зобов’язань.

Росія у квітні 2014 року була позбавлена права голосу в Парламентській асамблеї Ради Європи у відповідь на окупацію Криму та агресію проти України