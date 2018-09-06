«Справа Ситника»: Генпрокуратура отримала доступ до телефонів трьох людей



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Щодо трьох осіб є ухвала, аналогічна тій, яку дістала журналістка Наталія Седлецька

Суд надав генеральній прокуратурі доступ до інформації з телефонів трьох осіб у справі щодо директора НАБУ Артема Ситника про ймовірне розголошення даних слідства.

Про це «Українській правді» повідомила речниця генпрокурора Юрія Луценка Лариса Сарган.

«Із журналістів тільки двоє. Слідством встановлено тільки цих двох журналістів стовідсотково (Наталія Седлецька і Христина Бердинських), що вони були присутні на цій зустрічі і ще одна особа, яка не є журналістом», - розповіла Сарган.

Вона відмовилась назвати ім’я третьої людини, наголошуючи на таємниці слідства. Однак зазначила, що ця особа не є публічною.

«Щодо трьох осіб є ухвала, аналогічна тій, яку дістала Наталія Седлецька», - уточнила речниця.

За словами Сарган, розслідується справа про можливе розголошення досудових даних керівником НАБУ. У ній Седлецька проходить лише як свідок.

«Потрібно з’ясувати, чи порушив закон керівник НАБУ. Якщо він порушив, то потрібно відповідати за це. Для того, щоб нам це довести і виписати підозру, потрібно знати, коли точно відбувалась ця зустріч», - зазначає прес-секретар.

За її словами, обидві журналістки підтвердили факт зустрічі. Однак вони відмовилися надати під протокол інформацію про її дату.

«У слідства є ще декілька механізмів здобуття цієї інформації. Один з них – через локацію мобільного телефону. Нам потрібна локація. Якщо локація Седлецької, Бердинських, Углави (Гізо Углава – перший заступник директора НАБУ) і Ситника і цієї третьої особи пересічеться, тоді вже ми можемо говорити, що, наприклад, 20 березня чи 13 травня була зустріч», - розповіла Сарган.

Крім того, народний депутат від фракції БПП Ольга Червакова повідомила у Facebook, що разом з іншими нардепами зустрілась із Юрієм Луценком щодо ситуації із наданням доступу до інформації з телефонів журналістів.

Вона розповіла, що Луценко «вважає надмірним втручанням в професійне і приватне життя отримання інформації про ВЕСЬ трафік за 17 місяців, тому ним було ініційовано лист до оператора зв'язку «Київстар» про звуження обсягу інформації, знятої з телефона журналістки».

За її словами, прокуратура відмовилася від інформації про зміст смс-повідомлень і номери телефонів, з якими були контакти у Седлецької.

«Прокурори просять відокремити і надати лише інформацію про дати і час перебування Седлецької в районі офісів НАБУ, де, на думку слідства, відбулося розголошення державної таємниці і таємниці слідства», - зазначила Червакова.

Раніше повідомлялося, що Генеральна прокуратура, згідно з ухвалою Печерського райсуду, отримала доступ до інформації з телефону журналістки та головного редактора програми розслідувань «Схеми» Наталії Седлецькоїпротягом 17 місяців. Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода заявило про обурення даною ухвалою суду.

Пізніше в Генеральній прокуратурі заявили, що не втручатимуться у професійну діяльність та особисте життя Седлецької, до телефону якої ГПУ отримала доступ.

Також нардепи просять зустрічі з Луценком через доступ ГПУ до телефону журналістки Седлецької.

Згодом журналістка Крістіна Бердинських також повідомила про отримання доступу ГПУ до її телефону.

В ОБСЄ та ЄС вже відреагували на доступ ГПУ до телефонів українських журналістів.