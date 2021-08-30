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    Українська делегація на чолі із Зеленським вилетіла до США

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    Зустріч Зеленського і президента США Джо Байдена відбудеться 1 вересня - Українська делегація на чолі із Зеленським вилетіла до США
    Зустріч Зеленського і президента США Джо Байдена відбудеться 1 вересня
    Фото: УП

    Напередодні дату прийому Володимира Зеленського в Білому домі перенесли вже вдруге

    Президент України Володимир Зеленський вилетів у Штати, де 1 вересня проведе зустріч з президентом США Джо Байденом. Про це повідомив у Telegram міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

    «Вилітаємо в США у складі офіційної делегації на чолі з президентом Володимиром Зеленським», – написав Федоров.

    Раніше Білий дім заявив, що візит Зеленського 1 вересня підтвердить американську підтримку.

    Також повідомлялося, що зустріч Зеленського і президента США Джо Байдена перенесена з 31 серпня на 1 вересня.

    Дату прийому Володимира Зеленського в Білому домі переносять вже вдруге . Спочатку візит Зеленського в США, де він зустрінеться зі своїм американським колегою Джо Байденом, був запланований на 30 серпня, однак згодом план змінили.

    За словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, тоді це відбулось «у зв'язку з розширенням програми візиту».

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    Теги: США міністр політика Володимир Зеленський президент Вашингтон Михайло Федоров
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    Українська делегація на чолі із Зеленським вилетіла до США