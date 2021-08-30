Українська делегація на чолі із Зеленським вилетіла до США

Напередодні дату прийому Володимира Зеленського в Білому домі перенесли вже вдруге

Президент України Володимир Зеленський вилетів у Штати, де 1 вересня проведе зустріч з президентом США Джо Байденом. Про це повідомив у Telegram міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Вилітаємо в США у складі офіційної делегації на чолі з президентом Володимиром Зеленським», – написав Федоров.

Раніше Білий дім заявив, що візит Зеленського 1 вересня підтвердить американську підтримку.

Також повідомлялося, що зустріч Зеленського і президента США Джо Байдена перенесена з 31 серпня на 1 вересня.

Дату прийому Володимира Зеленського в Білому домі переносять вже вдруге . Спочатку візит Зеленського в США, де він зустрінеться зі своїм американським колегою Джо Байденом, був запланований на 30 серпня, однак згодом план змінили.

За словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, тоді це відбулось «у зв'язку з розширенням програми візиту».

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