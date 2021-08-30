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    Білий дім: візит Зеленського 1 вересня підтвердить американську підтримку

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    Зустріч Зеленського і президента США Джо Байдена перенесена з 31 серпня на 1 вересня - Білий дім: візит Зеленського 1 вересня підтвердить американську підтримку
    Зустріч Зеленського і президента США Джо Байдена перенесена з 31 серпня на 1 вересня
    Фото з відкритих джерел

    У середу Байден прийме Зеленського в Білому домі

    Зустріч президентів США та України Джо Байдена та Володимира Зеленського у Вашингтоні була перенесена з 31 Серпня на 1 вересня. Спочатку вона планувалася 30 Серпня. Про це повідомляє сайт Білого дому.

    У середу Байден прийме Зеленського в Білому домі.

    Як йдеться в документі, візит підтвердить непохитну підтримку Сполучених Штатів суверенітету і територіальної цілісності України, а також тісну співпрацю між країнами у сфері енергетичної безпеки.

    Крім того, підкреслюється, що США підтримують зусилля президента Зеленського по боротьбі з корупцією і реалізації реформ.

    Президент України Володимир Зеленський заявляв, що очікує змістовної та плідної зустрічі. Пізніше глава МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що зустріч перенесена з 30 серпня на 31 Серпня у зв'язку з розширенням програми візиту Глави Української держави в США.

    Раніше повідомлялося, що зустріч Зеленського і президента США Джо Байдена перенесена з 31 серпня на 1 вересня.

    Дату прийому Володимира Зеленського в Білому домі переносять вже вдруге . Спочатку візит Зеленського в США, де він зустрінеться зі своїм американським колегою Джо Байденом, був запланований на 30 серпня, однак згодом план змінили.

    За словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, тоді це відбулось «у зв'язку з розширенням програми візиту».

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    Теги: МЗС США Джозеф Байден Володимир Зеленський президент
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    Білий дім: візит Зеленського 1 вересня підтвердить американську підтримку