Білий дім: візит Зеленського 1 вересня підтвердить американську підтримку

Зустріч Зеленського і президента США Джо Байдена перенесена з 31 серпня на 1 вересня

У середу Байден прийме Зеленського в Білому домі

Зустріч президентів США та України Джо Байдена та Володимира Зеленського у Вашингтоні була перенесена з 31 Серпня на 1 вересня. Спочатку вона планувалася 30 Серпня. Про це повідомляє сайт Білого дому.

У середу Байден прийме Зеленського в Білому домі.

Як йдеться в документі, візит підтвердить непохитну підтримку Сполучених Штатів суверенітету і територіальної цілісності України, а також тісну співпрацю між країнами у сфері енергетичної безпеки.

Крім того, підкреслюється, що США підтримують зусилля президента Зеленського по боротьбі з корупцією і реалізації реформ.

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що очікує змістовної та плідної зустрічі. Пізніше глава МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що зустріч перенесена з 30 серпня на 31 Серпня у зв'язку з розширенням програми візиту Глави Української держави в США.

Раніше повідомлялося, що зустріч Зеленського і президента США Джо Байдена перенесена з 31 серпня на 1 вересня.

Дату прийому Володимира Зеленського в Білому домі переносять вже вдруге . Спочатку візит Зеленського в США, де він зустрінеться зі своїм американським колегою Джо Байденом, був запланований на 30 серпня, однак згодом план змінили.

За словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, тоді це відбулось «у зв'язку з розширенням програми візиту».