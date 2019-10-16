Європейські партнери виділили Україні 800 млн євро на судову реформу, - Верещук



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Представник уряду у Верховній Раді Ірина Верещук

За її словами, якби ефект від судової реформи був помітний за минулі роки, то сьогодні б не розглядали законопроєкт щодо скорочення суддів Верховного суду

Європейські партнери з 2014 року виділили на судову реформу в Україні 800 млн євро. Про це заявила представник уряду в парламенті Ірина Верещук в кулуарах Ради, передає УНН.

«Розумію, що наші європейські партнери, які з 2014 року вклали сотні мільйонів євро в проведення судової реформи, напевно захочуть запитати в чому ж була ця реформа, якщо ви сьогодні так кардинально змінюєте кількісний склад, підходи до конкурсних комісій. Тут питання і до партнерів, і до тих, хто використовував ці гроші. Якщо я не помиляюся, це 800 млн євро на судову реформу», - сказала Верещук.

За її словами, якби ефект від судової реформи був помітний за минулі роки, то сьогодні б не розглядали законопроєкт щодо скорочення суддів Верховного суду України.

«З іншого боку, ми розуміємо, що не приймати законопроекти, які будуть вмонтовані в реформування судової системи, це ще гірший вихід, адже нереформована система і ми всі страждаємо», - сказала Верещук.

Зазначимо, Верховна Рада України сьогодні на пленарному засіданні продовжила розгляд проєкту закону № 1008, який передбачає значне скорочення кількості суддів Верховного суду.

Нагадаємо, Рада на пленарному засіданні у вівторок мала розглянути в цілому законопроєкт №1008 про надання повноважень Вищій раді правосуддя призначати членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів і скорочення кількості членів ВККС із 16 до 12.

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