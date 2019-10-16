Рада вже другий день розглядає судову реформу Зеленського



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Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук

Депутати сьогодні також розглянуть законопроєкт про позбавлення нардепів виплат за прогули

Народні депутати сьогодні, 16 жовтня, продовжать розглядувати судову реформу президента Володимира Зеленського. Про це йдеться у порядку денному Ради.

Рада розглядає судову реформу вже другий день.

У залі зареєструвалося 383 нардепи.

Крім того, сьогодні депутати у другому читанні розглянуть законопроєкт про позбавлення нардепів виплат за прогули, законопроект щодо запровадження електронного документообігу. Згідно з порядком денним, парламентарі розглянуть також три законопроекти у першому читанні.

Як повідомлялось, у вівторок народні депутати ухвалили тільки одне рішення - внесли зміни до порядку денного другої сесії Верховної Ради.

Парламентарії також почали розглядати у другому читанні президентський законопроєкт №1008 «Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування». На момент закриття засідання нардепи розглянули 189 поправок до законопроєкту з 330.

Тож народним обранцям залишилось розглянути ще 141 правку.

Зазначимо, за словами президента Володимира Зеленського, судова реформа допоможе оживити банківське кредитування.

Нагадаємо, Верховна Рада на пленарному засіданні у вівторок мала розглянути в цілому законопроєкт №1008 про надання повноважень Вищій раді правосуддя призначати членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів і скорочення кількості членів ВККС із 16 до 12.

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