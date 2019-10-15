Рада у вівторок розгляне позбавлення нардепів виплат за прогули



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Голова Верховної Ради Дмитро Разумков

У сесійному залі Верховної Ради зареєструвалися 365 народних депутатів

Верховна Рада на пленарному засіданні у вівторок розгляне в цілому законопроєкт №1008 про надання повноважень Вищій раді правосуддя призначати членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів і скорочення кількості членів ВККС із 16 до 12. Про це йдеться в порядку денному засідання парламенту.

Також Рада розгляне низку законів щодо реформи Регламенту Верховної Ради, зокрема закон про припинення відшкодування витрат у разі пропуску народними депутатами засідань без поважних причин. З цього приводу перший заступник голови депутатської фракції партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко зазначив, що на прийняття цього законопроєкту особливо очікують люди, зацікавлені у контролі роботи народних обранців.

У сесійному залі Верховної Ради зареєструвалися 365 народних депутатів.

На засіданні Ради присягу прийняли депутат, обраний за списком партії «Слуга народу», Олександр Копиленко та член Центральної виборчої комісії Юрій Буглак.

Після цього Рада розгляне у другому читанні законопроєкт №1008 про уповноваження ВРП призначати членів ВККС.

Далі в порядку вказані законопроєкти про зміни до регламенту Ради (№№ 1035-2, 1036-1, 1044-1), а також законопроєкт №0906 про військову службу.

У першому читанні Рада розгляне законопроєкти №1067 про господарську діяльність, №№ 1209 і 1210 про адміністрування податків.

Як повідомлялось, Рада має намір розглянути проєкт держбюджету-2020 у першому читанні 18 жовтня.

Нагадаємо, Кабінет міністрів у ході засідання парламенту представив проєкт державного бюджету на 2020 рік з доходами 1,08 трлн грн і видатками 1,17 трлн грн.

Зазначимо, бюджет на 2020 рік Верховна Рада України прийме не пізніше 1 грудня 2019 року, про що свідчить орієнтовний графік розгляду проєкту закону про держбюджет. Про це свідчить орієнтовний графік розгляду законопрєкту про держбюджет-2020.

Додамо також, перший заступник голови Верховної ради Руслан Стефанчук заявив, що депутати Верховної Ради знайшли недоліки в проекті закону «Про державний бюджет України на 2020 рік». За словами Стефанчука, співвідношення мінімальної заробітної плати і мінімального споживчого рівня «викликає питання».