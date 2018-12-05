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    Парламент Швейцарії обрав нового президента

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    Улі Маурер став президентом за підсумками голосування в Федеральних зборах Швейцарії - Парламент Швейцарії обрав нового президента
    Улі Маурер став президентом за підсумками голосування в Федеральних зборах Швейцарії

    Посада президента в Швейцарії символічна - він не є главою держави, а виконує лише представницькі функції і обирається на один рік

    Міністр фінансів Швейцарії Улі Маурер обраний новим президентом Швейцарії на 2019 рік. Про це повідомляє Basler Zeitung у середу, 5 грудня.

    68-річний Маурер став президентом за підсумками голосування в Федеральних зборах Швейцарії. За нього проголосували 201 із 209 депутатів.

    До виконання обов'язків глави держави Улі Маурер приступить 1 січня 2019 року. Він уже вдруге призначений президентом Швейцарії. До цього він обіймав цю посаду в 2013 році. З січня 2016 року очолює міністерство фінансів Швейцарії.

    Посада президента в Швейцарії символічна - він не є главою держави, а виконує лише представницькі функції і обирається на один рік.

     

     

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