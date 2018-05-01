Парламент Вірменії готується голосувати за кандидатуру Пашиняна

Тим часом, акції протесту у Вірменії продовжуються

У Національних зборах Вірменії на 1 травня заплановане голосування за кандидатуру Нікола Пашиняна на посаду прем’єр-міністра країни. Парламентські консультації відбуваються на тлі продовження акцій протесту, учасники яких вимагають усунення від влади Республіканської партії. Нагадаємо, парламентська фракція «Елк» на



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Лідер вірменських протестів Нікол Пашинян

Тим часом, акції протесту у Вірменії продовжуються

У Національних зборах Вірменії на 1 травня заплановане голосування за кандидатуру Нікола Пашиняна на посаду прем’єр-міністра країни. Парламентські консультації відбуваються на тлі продовження акцій протесту, учасники яких вимагають усунення від влади Республіканської партії.

Нагадаємо, парламентська фракція «Елк» на засіданні фракції зранку 30 квітня офіційно висунула лідера протестів Нікола Пашиняна кандидатом на посаду прем’єр-міністра Вірменії.

Раніше лідер протестів у Вірменії закликав прихильників зранку 30 квітня взяти паузу в демонстраціях. Водночас політик закликав прихильників увечері 30 квітня зібратися на мітинг на площі Республіки, де він повідомить їм про результати своїх зустрічей і про плани на 1 травня.

Нагадаємо, спікер парламенту Вірменії Ара Баблоян 27 квітня провів зустріч з депутатами Державної думи Федеральних зборів РФ.

23 квітня екс-президент Серж Сарґсян, призначений за кілька днів перед тим на посаду прем'єр-міністра Вірменії, оголосив про свою відставку. Виконувачем обов’язків прем’єра став Карен Карапетян, який так само представляє владну Республіканську партію.

В Єревані та інших містах країни з 13 квітня тривали масові акції протесту проти призначення Сарґсяна прем'єр-міністром.

Сарґсян до призначення прем'єром 10 років був президентом Вірменії. Під час його правління була змінена Конституція, Вірменія стала парламентською республікою, і влада перейшла в руки голови уряду.

Джерело: Радіо Свобода