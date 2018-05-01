Парламент Вірменії не підтримав Пашиняна на пост прем'єра

Після відставки Саргсяна у Вірменії не обрали нового главу уряду

Національні збори Вірменії не підтримали кандидатуру Нікола Пашиняна на посаду прем'єр-міністра країни. Відтак після відставки Сержа Саргсяна у Вірменії не обрали нового главу уряду. Раніше депутат опозиційної партії Вірменії, яка напередодні висловилася на підтримку «народного» кандидата Нікола Пашиняна на посаду глави



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Нікол Пашинян

Після відставки Саргсяна у Вірменії не обрали нового главу уряду

Національні збори Вірменії не підтримали кандидатуру Нікола Пашиняна на посаду прем'єр-міністра країни.

Відтак після відставки Сержа Саргсяна у Вірменії не обрали нового главу уряду.

Раніше депутат опозиційної партії Вірменії, яка напередодні висловилася на підтримку «народного» кандидата Нікола Пашиняна на посаду глави уряду, заявив, що не голосуватиме за нього.

Напередодні Нікол Пашинян став єдиним кандидатом, якого висунули на пост прем’єр-міністра країни.

Парламентська фракція «Елк» на засіданні фракції зранку 30 квітня офіційно висунула лідера протестів Нікола Пашиняна кандидатом на посаду прем’єр-міністра Вірменії.

Раніше лідер протестів у Вірменії закликав прихильників зранку 30 квітня взяти паузу в демонстраціях. Водночас політик закликав прихильників увечері 30 квітня зібратися на мітинг на площі Республіки, де він повідомить їм про результати своїх зустрічей і про плани на 1 травня.

Нагадаємо, спікер парламенту Вірменії Ара Баблоян 27 квітня провів зустріч з депутатами Державної думи Федеральних зборів РФ.