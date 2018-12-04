Парламентський комітет з питань правової політики підтримав законопроект про адвокатуру



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Законопроект № 9055 «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» розглянуть 6 грудня

Депутати голосуватимуть за проект закону №9055 у четвер

Члени Комітету Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя рекомендували законопроект № 9055 «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» до голосування у першому читанні. Таке рішення депутати ухвалили під час засідання за участі представників та експертів Ради Європи та адвокатів – членів Національної асоціації адвокатури України, яке відбувалося у вівторок, 4 грудня.

Міжнародний експерт Ради Європи Ритіс Якубаускас, який аналізував законопроект №9055 на предмет відповідності стандартам Ради Європи, зазначив, що «положення цього Законопроекту в цілому відповідають стандартам Ради Європи щодо регулювання та захисту професії адвоката, а за окремими напрямами забезпечують навіть більший, аніж вимагають стандарти, захист адвокатів у здійсненні ними своїх професійних обов’язків, у саморегулюванні та самоврядуванні своєї спільноти».

На думку експертів Ради Європи, найбільш позитивні досягнення законопроекту стосуються розширення прав і гарантій адвокатів, що, серед іншого, включають участь адвокатів у всіх слідчих чи процесуальних діях, участь у яких має право брати клієнт; безперешкодний доступ до приміщень суду, прокуратури, поліції, Міністерства внутрішніх справ та правоохоронних органів; ідентифікований доступ до всіх державних реєстрів; посилення захисту інформації в рамках адвокатської таємниці, включно з нерозголошенням навіть за наявності дозволу клієнта, а також використання будь-яких технічних засобів без спеціального дозволу.

У понеділок партнери та керівники провідних юридичних фірм звернулися до Голови Верховної Ради Андрія Парубія та Голови Комітету ВРУ з питань правової політики та правосуддя Руслана Князевича із проханням ухвалити законопроект № 9055 у першому читанні як такий, що «дозволяє забезпечити прогресивний розвиток адвокатури в інтересах суспільства і в цілях забезпечення справедливого правосуддя». З аналогічним закликом виступили і експерти Реанімаційного пакету реформ. Вони закликали депутатів підтримати проект закону у першому читанні та доопрацювати його з урахуванням зауважень і пропозицій експертного середовища перед ухваленням у другому.

Минулого тижня із листом про підтримку законопроекту до Верховної Ради звернулася міжнародна антикорупційна організація Transparency International. Законопроект «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» є послідовним кроком української влади в рамках комплексної реформи сфери правосуддя.

Нагадаємо, що експерти РЄ в цілому позитивно оцінюють процеси, що відбувається в рамках судової реформи та співпрацю з українською владою у впровадженні європейських стандартів правосуддя.

«Україна та українські органи влади провели величезну роботу, це надзвичайні зусилля і це просто приголомшливо, що за такий короткий проміжок часу було розроблено і ухвалено стільки законів. Це абсолютно безпрецедентно для інших демократичних країн», - прокоментувала Лорена Бахмайєр-Вінтер, професор права Університету Комплутенсе в Мадриді (Іспанія), міжнародний експерт Ради Європи, під час виступу на VII Судовому форумі, який минулого місяця відбувся у Києві.