Партії Зеленського і Медведчука у Миколаєві зареєстровані за однаковою адресою і в одному кабінеті



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Фото: nikvesti.com

У документі вказується, що обидві партійні організації мають однакову юридичну адреса в кабінеті №424 офісного центру «Інпроектсервіс» на перетині проспекту Центрального і вулиці Фалєєвська в Миколаєві

Партії «Слуга народу» і «Опозиційна платформа «За життя» зареєстрували свої обласні організації в Миколаївській області за однаковою адресою - офіс №424 по проспекту Центральному, 67.

Відповідна інформація опублікована на офіційному сайті Головного територіального управління юстиції у Миколаївській області.

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У документі вказується, що обидві партійні організації мають однакову юридичну адреса в кабінеті №424 офісного центру «Інпроектсервіс» на перетині проспекту Центрального і вулиці Фалєєвська в Миколаєві.

Всеукраїнську організацію партії президента України Володимира Зеленського очолює Дмитро Разумков, №1 виборчого списку «Слуга народу» на позачергових парламентських виборах.

Політраду партії «Опозиційна платформа «За життя» очолює Віктор Медведчук, кум президента Росії Володимира Путіна і №3 виборчого списку партії.

Медведчук публічно критикує нового президента України Володимира Зеленського. 19 червня в інтерв'ю Бі-бі-сі він заявив, що позиція команди Зеленського щодо врегулювання відносин з Росією «убога» і «непрофесійна».

24 червня видання «Наші гроші» опублікувало розслідування про те, як люди з оточення Зеленського ведуть загальний будівельний бізнес разом з представниками партії Медведчука «Опозиційна платформа «За життя».

Нагадаємо, 21 червня партія «Слуга народу» опублікувала список кандидатів по мажоритарних округах в Миколаївській області.

Джерело: НикВести