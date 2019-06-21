«Слуга народу» опублікувала список своїх мажоритарників на Житомирщині та Закарпатті



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Партія оприлюднює списки мажоритарників у областях

Політсила представила список мажоритарників у Житомирській та Закарпатській областях та надала коротку інформацію про цих кандидатів

У Telegram «Слуга народу» поступово оприлюднює списки мажоритарників. Політсила представила список мажоритарників у Житомирській області та надала коротку інформацію про цих кандидатів:

Округ № 62 – Герасименко Ігор Леонідович

Житомирянин, закінчив Одеський інститут Сухопутних військ за спеціальністю «Бойове застосування та управління діями аеромобільних підрозділів». Командир 5-ї батальйонної тактичної групи 81-ї окремої аеромобільної бригади Високомобільних десантних військ. Герой України.

Округ № 63 – Кицак Богдан Вікторович

Житомирянин, закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Історія», кандидат історичних наук, викладач у Бердичівському педагогічному коледжі.

Округ № 64 – Сігачов Вячеслав Валерійович

Житомирянин, закінчив НТУУ «Київський політехнічний інститут» за спеціальністю «Інженер-металург», Житомирський державний технологічний університет за спеціальністю «Облік і аудит» та НПУ ім. М. П. Драгоманова за спеціальністю «Вчитель історії та суспільствознавства». Працює вчителем у Коростенській загальноосвітній школі № 9. Учасник АТО.

Округ № 65 – Костюк Дмитро Сергійович

Житомирянин, отримав освіту в Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка на історичному факультеті. Журналіст на телеканалі «Еспресо».

Округ № 66 – Грищенко Тетяна Миколаївна

Житомирянка, закінчила Малинський лісотехнічний коледж за спеціальністю «Бухгалтер». Член громадської освітньої організації «Свічадо».

Округ № 67 – Кузьміних Сергій Володимирович

Житомирянин, закінчив Житомирський військовий інститут ім. С. П. Корольова за спеціальністю «Інженер-системотехнік». Підприємець та голова Благодійної організації «Міжнародний благодійний фонд братів Кузьміних».

Крім того, у Telegram політсила оприлюднила і своїх мажоритарників на Закарпатті:

Округ №68 – Пекарь Олександр Вікторович

Закарпатець, здобув дві спеціальності у Львівському національному аграрному університеті: «Архітектор» та «Землевпорядник», закінчив Львівський національний політехнічний університет за спеціальністю «Архітектор». Менеджер з управління об’єктами інфраструктури.

Округ №69 – Токар Едгар Володимирович

Закарпатець, закінчив Київський національний університет внутрішніх справ за спеціальністю «Правознавство». Є членом виконавчого комітету Лалівської сільської ради Мукачівського району.

Округ №70 – Лаба Михайло Михайлович

Закарпатець, закінчив Ужгородський національний університет за спеціальністю «Правознавство». Голова Невицької сільської ради Ужгородського району, є президентом Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування «Асоціація сільських, селищних рад та об’єднаних громад України».

Округ №71 – Грабар Сергій Володимирович

Закарпатець, закінчив Державну академію статистики, обліку та аудиту Держкомстату України за спеціальністю «Економіка та підприємництво». Також здобув освіту в Київському університеті права Національної академії наук за спеціальністю «Правознавство». Приватний підприємець.

Округ №72 – Носа Вадим Іванович

Закарпатець, закінчив Львівський національний лісотехнічний університет за спеціальністю «Інформаційні технології проєктування». Працював викладачем дисципліни «Комп’ютерні науки» в Закарпатському машинобудівному технікумі.

Округ №73 – Маргітич Іван Володимирович

Закарпатець, отримав диплом Ужгородського національного університету за спеціальністю «Економіка підприємства» та у Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. Приватний підприємець.

Як повідомлялось, раніше «Слуга народу» оприлюднила список мажоритарників у Вінницькій області.